Orbánova podivná cesta pokračuje. Po návštěvě Ruska a Číny se sejde s Trumpem

Podle zprávy časopisu Time nebude schůzka Trumpa a Orbána zaměřena na ruskou invazi na Ukrajinu, ale bude se jednat spíše o neformální setkání. Orbán se v minulém týdnu setkal s představiteli Ruska i Číny a momentálně je přítomen na summitu ve Washingtonu.

Ve středu večer maďarský premiér prohlásil, že NATO by mělo usilovat o dosažení příměří, nikoli o vítězství ve válce. Ve videu zveřejněném na sociálních sítích Orbán uvedl, že NATO bylo založeno před 75 lety s cílem chránit své členy, ale podle něj se aliance od svého původního účelu vzdaluje, což naznačuje její zapojení do ruské války na Ukrajině.

"Podle nás je to nebezpečné, dokonce nezodpovědné, protože nikdo neví, jak a kde to skončí," varoval premiér. Doplnil, že se bude snažit o to, aby se aliance vrátila k původnímu záměru a soustředila se na rozvoj vlastních obranných kapacit.

"Jménem Maďarska dnes potvrzuji, že se nezúčastníme mise NATO-Ukrajina. Zároveň budeme plně plnit naše závazky týkající se rozvoje maďarské obrany," uvedl Orbán.

Od 1. července má Maďarsko rotující předsednictví v Radě EU, což umožňuje členům Orbánovy vlády předsedat zasedáním unijních ministrů. Čtyři dny poté Orbán odjel do Moskvy, což někteří členové EU považují za zneužití předsednického statusu k získání větší váhy pro své jednání s Putinem.

Členské státy mohou na Orbánovy aktivity stěžovat, ale moc toho nezmůžou. Mohou však vyjádřit svou nespokojenost bojkotem neformálních jednání unijních ministrů v Budapešti a vysílat tam jen nižší úředníky.

Orbánovy schůzky s ruským a čínským prezidentem vyvolaly kritiku ze strany EU a několika členských států. Charles Michel, končící předseda Evropské rady, označil Orbánovu návštěvu v Moskvě za politickou chybu a nepřijatelný způsob jednání, protože Orbán neměl od EU žádný mandát pro jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Také stálí představitelé členských zemí při EU ve středu odsoudili Orbánovy návštěvy. Proto se tímto tématem bude zabývat Konference předsedů Evropského parlamentu, která zahrnuje předsedkyni EP a šéfy politických frakcí.