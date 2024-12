Otřesné zvěsti z ukrajinské fronty. Rusové prý pálí obličeje mrtvých Severokorejců, Zelenskyj zuří

S tvrzením o takovémto chování ruských vojáků přišel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Dokonce i po letech války, kdy jsme si mysleli, že Rusové už nemohou být cyničtější, vidíme něco ještě horšího,“ nastínil.

Podle něj se snaží „zatajit ztráty těchto lidí“, tedy severokorejských vojáků. „Snažili se utajit přítomnost severokorejských vojáků. Bylo zakázáno ukazovat jejich tváře během výcviku. Rusové se pokoušeli vymazat veškeré videozáznamy o jejich přítomnosti,“ pokračoval.

„A nyní, po prvních bojích s našimi bojovníky, se Rusové snaží... doslova spálit tváře severokorejských vojáků zabitých v boji. Je to projev neúcty, která v současné době v Rusku převládá, neúcty ke všemu lidskému,“ zdůraznil.

Dodal, že Severokorejci „nemají jediný důvod bojovat a umírat za (ruského prezidenta Vladimira) Putina“. „Toto šílenství musí být zastaveno – zastaveno spolehlivým a trvalým mírem a také odpovědností Ruska za tuto cynickou válku,“ poznamenal.

O jeho tvrzeních napsal například tchajwanský server Radio Free Asia. Ten sdílel video, na němž je možné vidět skupinu lidí, kteří pálí „něco, co vypadá jako mrtvola“. „Rusové se snaží zakrýt tváře severokorejských vojáků i po jejich smrti,“ stojí v popisku videa, které bylo napříč sociální sítí X mnohokrát sdílené, jeho pravost nicméně nelze nezávisle ověřit.

Severokorejci v boji s Ukrajinci už mají ztráty, potvrdil to mluvčí Pentagonu Patrick S. Ryder. „Máme náznaky, že utrpěli ztráty, a to jak mrtvé, tak zraněné. Podle našich odhadů se severokorejští vojáci zapojili do bojů v Kursku,“ sdělil podle serveru Newsweek.

Informace ukrajinské rozvědky hovoří o tom, že ruské velení už musí ztráty vojáků z KLDR nahrazovat. „Vzhledem ke ztrátám jsou útočné skupiny doplňovány čerstvým personálem, zejména z 94. samostatné brigády armády KLDR, aby mohly pokračovat v aktivních bojových operacích v Kurské oblasti,“ informovala zpravodajská služba.

Severokorejské velení v Rusku má aktuálně příkaz koordinovat činnost s ruskými jednotkami, uvedl to server Kyiv Post. „Zatím nemá cenu přítomnost bojovníků KLDR v Kurské oblasti přeceňovat,“ popsal Andrij Kovalenko, vedoucí Centra pro boj z dezinformacemi při ukrajinské Národní radě obrany.

„Zvěsti o nezastavitelnosti severokorejských bojovníků jsou přehnané a skončí jako všichni ostatní,“ poznamenal Kovalenko.