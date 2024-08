Pákistánec v USA plánoval atentáty, zadržela ho FBI. Měl vazby na Írán

Během úterního dopoledního atletického bloku v rámci probíhajících letních olympijských her v Paříži se představila asi největší česká atletická naděje na zisk cenného kovu oštěpař Jakub Vadlejch. Absolvoval kvalifikaci potřebnou k tomu, aby postoupil do kýženého finále. To se podařilo nejlépe, jak jen to šlo, jelikož českému oštěpaři stačil jediný pokus. Tím totiž kvalifikační hranici přehodil celkem s přehledem, když svůj oštěp zabodl za 85 metrů. Ze všech dalších českých atletů se pak dopoledne dařilo pouze čtvrtkařce Lurdes Glorii Manuel, které se vydařila oprava, z níž se jí podařilo na čas postoupit do semifinále.