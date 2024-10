Pásmo Gazy se změnilo v apokalypsu. Děti nemohou ven a umírají, varují experti

Předseda organizace Mathias Mogge popsal, že destrukce a zoufalství, kterému jsou místní obyvatelé vystaveni, jsou podle pracovníků na místě jedny z nejhorších, jaké kdy v krizových oblastech zažili.

Navzdory kritické situaci v Gaze zůstává pomoc pro tamní civilisty výrazně omezena. Lidé často přežívají v přeplněných stanových táborech na úzkém pásu země mezi mořem a troskami zničených budov, přičemž oblast je nadále pod tlakem izraelských náletů a ostřelování. Drony nad nimi krouží téměř neustále, což přispívá k trvalému strachu a zoufalství místních obyvatel.

Organizace Welthungerhilfe rovněž odsoudila útok Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, kdy proiránští militanti zabili zhruba 1 200 lidí a zajali 250 rukojmí. Společnost zároveň vyzvala k propuštění všech zajatých osob a k ukončení násilí, které každodenně ničí životy nevinných lidí.

Situace v oblasti je mimořádně složitá i pro děti, uvedl mluvčí Dětského fondu OSN (UNICEF) James Elder. Podle něj mnoho vážně zraněných dětí nemůže opustit Gazu, protože sanitkám s pacienty není dovoleno překročit hranice enklávy.

„Děti, které přežijí bombardování, často umírají na následky zranění kvůli nemožnosti dostat se k potřebné péči,“ dodal Elder. Počet evakuovaných dětí dramaticky poklesl od května, kdy byl uzavřen hraniční přechod Rafah na hranici s Egyptem.

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že v Gaze je přes 12 000 pacientů, kteří potřebují urgentní převoz do nemocnic mimo území. WHO proto apeluje na vytvoření humanitárních koridorů, které by umožnily zraněným a nemocným lidem dostat se k lékařské pomoci.

Izraelská armáda vede v Pásmu Gazy už více než rok bombardovací a pozemní operace s cílem eliminovat militantní hnutí Hamás. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které kontroluje Hamás, už při těchto operacích zahynulo více než 42 000 lidí. Tyto údaje však nerozlišují mezi civilisty a bojovníky, což znesnadňuje celkový přehled o ztrátách na životech.

Humanitární organizace volají po urgentním zásahu mezinárodního společenství a po opatřeních, která by obyvatelům Gazy poskytla základní podmínky pro přežití.