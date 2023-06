Pavel nechce internaci Rusů v koncentračních táborech. Ruský politik svůj výpad založil na lži

Předseda Státní dumy Volodin bojuje proti rétorice, jakou použil například prezident republiky Petr Pavel. „Bezpečnostní opatření ve vztahu k ruským občanům by měla být přísnější než v běžných dobách. Všichni ruští občané žijící v západních zemích by měli být sledováni více než v minulosti, protože jsou občany národa zapojeného do agresivní války,“ řekl minulý týden v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa. O něm informovaly i EuroZprávy.cz.

Právě proti tomuto výroku se Volodin postavil: „Pro lepší pochopení situace kolem emigrantů se stačí podívat na výrok českého prezidenta, který navrhl, aby ruští občané žijící v zahraničí byli posláni do koncentračních táborů. Po vzoru USA, kde byli před 80 lety všichni Japonci bez výjimky umístěni za ostnatý drát,“ zveřejnil prostřednictvím telegramu, kde má přes milion sledujících.

Nic takového ale prezident Pavel nezmínil. „Může mi jich být líto, ale pokud se podíváme do doby, kdy začala druhá světová válka, tak celá japonská populace ve Spojených státech začala být striktně sledována. Taková je zkrátka cena za válku,“ dodal. Přirovnání ke Spojeným státům za druhé světové války bylo maximum, k němuž se hlava státu uchýlila.

Volodin vyčíslil, že se více než polovina ruských občanů, kteří odešli po únoru 2022, vrátila zpět do země. „Někteří si možná uvědomili, že domov je tam, kde je jejich rodina, příbuzní, přátelé a rodný jazyk. Někteří se rozhodli vrátit do pohodlí, protože si uvědomují, že jen málokterý stát může poskytnout takové životní podmínky jako Rusko. Některé ovlivnila rusofobní politika západních států,“ vylíčil na telegramu.

Fakticky se ale v Evropě nachází přes 6 milionů ruských občanů, stovky tisíc jich utekly loni po vyhlášení částečné mobilizace. Další až 4 miliony jsou v Asii, přes 480 tisíc v Severní Americe. Tuto statistiku zveřejnil server Statista.

„Mnozí z těch, kteří odešli, se setkali s tím, že s nimi bylo zacházeno jako s druhořadými. Když odcházeli, mysleli si, že budou moci v klidu sedět. Tak to ale nedopadlo. Nedávali jim práci. Děti jsou ve školách otravovány. Podniky krachují,“ kritizoval západní země. „Po takových slovech by se naši občané, kteří dosud zůstávají v západních zemích, měli zamyslet nad tím, kam odešli, co tam našli a co je čeká,“ pokračoval předseda Státní dumy ve svém telegramovém příspěvku.

Vyzval ruské občany v západních zemích, aby si „postavili hlavu“. „Dnes je možnost návratu, zítra při takové hysterii, jaká se vyvolává v západní Evropě, už možná žádná nebude,“ podotkl.

Prezident Pavel své tvrzení musel ještě upřesňovat. Vysvětlil, že termín „monitorování“, který použil, se vztahuje na zpravodajské služby a nemá znamenat sledování každého jednotlivého ruského občana. Jedna se o plošné sledování událostí v ruské komunitě a reakci na rizikové chování.

Rusko považuje Českou republiku za svého nepřítele a otevřeně hrozí vojenskými údery včetně použití jaderných zbraní, psaly EuroZprávy.cz. Moskva navíc na českém území spáchala teroristický čin – výbuch muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku roku 2014. Tyto faktory podle něj vyžadují obezřetnost vůči ruským občanům na českém území.