Pavel apeluje na Západ: Ať tajné služby pečlivě sledují Rusy žijící v zahraničí

Pavel poskytl rozsáhlý rozhovor Rádiu Svobodná Evropa, jehož si všiml například ruský portál Meduza. Český prezident podle něj apeloval na to, aby se zvýšila intenzita sledování ruských občanů žijících v zahraničí tajnými službami.

"Bezpečnostní opatření ve vztahu k ruským občanům by měla být přísnější než v běžných dobách. Všichni ruští občané žijící v západních zemích by měli být sledováni více než v minulosti, protože jsou občany národa zapojeného do agresivní války," řekl někdejší předseda vojenského výboru NATO, který je od března hlavou státu.

Prezident podotkl, že se tak dělo při předchozích velkých konfliktech. Konkrétně zmínil přístup Spojených států amerických pod vedením prezidenta Franklina D. Roosevelta k Japoncům za druhé světové války.

"Může mi jich být líto, ale pokud se podíváme do doby, kdy začala druhá světová válka, tak celá japonská populace ve Spojených státech začala být striktně sledována. Taková je zkrátka cena za válku," konstatoval Pavel a upřesnil, že ruské občany by měly zblízka sledovat tajné služby.

NBC News ohledně amerického zacházení s Japonci připomíná, že jich bylo na 120 tisíc přímo uvězněno, protože byli označeni za národní bezpečnostní hrozbu. V roce 1988 se komunitě formálně omluvil tehdejší prezident Ronald Reagan. Joe Biden letos podepsal zákon, který usnadní připomínku této etapy historie USA.

Podle serveru Politico opustily Rusko od začátku invaze na Ukrajinu stovky tisíc občanů, mimo jiné za účelem vyhnutí se odvodům do armády. Z údajů webu Statista vyplývá, že už v roce 2020 žilo v Evropě či Severní Americe asi 6,6 milionu Rusů.