Petr Pavel: Česko zabezpečí 800 000 dělostřeleckých nábojů pro Ukrajinu

Česko našlo pro Ukrajinu 800 000 dělostřeleckých granátů ráže 155 a 122 milimetrů. V příštích týdnech mohou být posláni do ukrajinské armády, konstatuje prezident ČR Petr Pavel. Informuje ukrajinský server RBK-Ukraine.

Na panelové diskuzi s lídry 5 členských zemí EU Pavel řekl, že Česká republika je úspěšná při hledání vojenské techniky po celém světě, včetně nalezení zdroje tisíců střel pro ukrajinskou armádu.

"Našli jsme půl milionu kusů munice ráže 155 milimetrů a 300 tisíc kusů munice ráže 122 milimetrů," uvedl.

V únoru informoval bruselský server Politico, že Česko zkoumá možnost získání munice od zbrojních firem v zemích jako Jižní Korea, Turecko nebo Jihoafrická republika. Prezident Petr Pavel potvrdil tuto iniciativu, ale konkrétní země neupřesnil.

„Z pochopitelných důvodů to není možné. Kdyby tomu tak bylo, tyto země by munici pro Ukrajinu doručily samy. Z politických důvodů je však třeba to chápat jako dočasnou situaci,“ uvedl prezident s tím, že české ministerstvo obrany a české zbrojní firmy disponují dobrým přehledem o dostupnosti munice a technologie ve světě díky svým kontaktům.

V květnu 2023 schválila Rada EU rozhodnutí o poskytnutí Ukrajině pomoci ve výši 1 miliardy eur na společné nákupy munice a raket. Původně bylo plánováno, že evropské země dodají Ukrajině milion granátů do března 2024, ale nyní je zřejmé, že plán nebyl plně naplněn.

Nicméně diplomat EU Josep Borrell slíbil, že Ukrajina do konce roku obdrží více než 1 milion dělostřeleckých granátů z evropských zemí. Kromě toho plánuje EU od roku 2025 vyrábět až 2 miliony dělostřeleckých nábojů ročně pro Ukrajinu, jak uvedl evropský komisař pro finance Johannes Hahn.