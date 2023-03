Po návratu ze zahraničí do Španělska byla zadržena katalánská separatistka

Prezident Petr Pavel by pravděpodobně byl pro snížení věkové hranice u prvovoličů ze současných 18 na 16 let. Mladí lidé podle jeho zkušeností mají dostatečný přehled o situaci v zemi a rozhodně by neznamenali u volebních uren bezpečnostní riziko. Prezident to dnes řekl během besedy v Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku, které navštívil během svého dvoudenního pobytu v Moravskoslezském kraji. Dotaz týkající se možnosti volit od 16 let mu položil jeden ze studentů.

Zdroj: ČTK