Po několikaminutovém bití smrt. Úřady v USA zveřejnily záběry ze zákroku policistů, při němž zemřel Tyre Nichols

Na jednom ze zveřejněných videí policisté Nicholse vytahují z automobilu. "Nic jsem neudělal," křičí Nichols. Policisté ho srazí na zem a do obličeje mu nastříkají pepřový sprej. Nicholsovi se však podaří osvobodit, dává se na útěk a policisté ho pronásledují. Další video ukazuje, jak policisté Nicholse po jeho opětovném chycení bijí, napsala agentura Reuters.

Nichols zemřel tři dny po zákroku v nemocnici. Americký prezident Joe Biden vyjádřil rozhořčení z "děsivého videozáznamu bití, které vedlo ke smrti Tyrea Nicholse". Dodal, že Nicholsova rodina si zaslouží rychlé, úplné a transparentní vyšetření tohoto případu.

V reakci na zveřejnění záběrů se v noci na dnešek demonstrovalo v nejméně devíti amerických městech, informuje stanice Sky. V Memphisu se shromáždilo zhruba 200 lidí, kteří zablokovali jeden z mostů do centra města. Při demonstraci v New Yorku zadržela policie tři lidi, dva z nich kvůli útoku na policejní auto a policistu. Protest byl jinak převážně poklidný, informovala stanice CNN.

Následující záběry nejsou vhodné pro citlivější povahy a osoby maldší 18 let:

The pole camera footage of the beating arrest of #TyreNichols has been synced with the audio from the body camera footage. Five Memphis Police officers, all black, have been fired & charged with second-degree murder. #BLM pic.twitter.com/WspE6DM5HQ