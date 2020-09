Počet obětí covidu-19 může podle WHO dosáhnout dvou milionů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Než se začne široce používat vakcína proti koronavirové nákaze, mohl by celosvětově počet mrtvých s covidem-19 dosáhnout zhruba dvou milionů. Bez soustředěného úsilí o potlačení pandemie může být konečná bilance ještě horší. Naznačil to dnes podle agentury Reuters krizový expert Světové zdravotnické organizace (WHO) Mike Ryan.