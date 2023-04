Poláci by Čechům měli závidět MHD a železnici. Píše server

Zpráva se dotýká také českého venkova, kde český člověk může žít bez automobilu pouze za předpokladu dostupnosti MHD či železnice. To je ovšem v mnoha případech je to pravda. Ale není tomu všude. „Normální člověk může žít pohodlně na českém venkově, jen s využitím veřejné dopravy,“ říká Rafał Stanek, muž, který se zamiloval do české železnice a do toho, jak Češi organizují veřejnou dopravu. Hovoří o řešeních, o kterých si v Polsku mohou prý nechat jen zdát a že Češi více dbají na to, jaké vlaky a autobusy využívají, jezdí často, včas a tak, aby se cestující cítil dobře a chtěl se vracet.

Rafał Stanek popisuje pro server, že přestože je Čechů čtyřikrát méně, počet cestujících v přepočtu na osobu je v České republice dvakrát vyšší než v Polsku. „Když se podíváte do statistik, zjistíte, že počet cestujících „na hlavu“ je v České republice dvakrát vyšší než v Polsku. Země je čtyřikrát menší a má čtyřikrát méně obyvatel a cestujících je jen o polovinu méně než u nás. A to mluvím jen o vlacích, protože tam jezdí i autobusy, které jsou také mnohem více využívané než v Polsku. MHD je tam populárnější než v Polsku. Jde ale také o to, co jsou vlaky a jak to celé funguje.“

Češi nedisponují ultramoderními vlaky, komentuje server. A nejezdí tam automatizovaně. Mnohdy jde jen o staré typy složené ze dvou vagónů a na neelektrifikovaných tratích. Tyto vlaky ale jezdí relativně často. “Když průvodčí přišel zkontrolovat lístky, první, co řekl, bylo, že nás pochválil za dobře pověšená kola na závěsník. I když si myslím, že moc dobře nevisí. Kola vozím často a vím, že v ČR se toho nemusím bát, protože je ve vlacích mnoho závěsníků. Víc než u nás, kde jsou někdy na vlak čtyři závěsníky a někdy jen dva. Je toho víc, ale jsou i situace, kdy jim dojde místo a není moc co dělat. Otravné je i to, jak zařizujeme místa pro kola, kočárky nebo ty pro handicapované. V Polsku většinou nastoupíte do vlaku, pak máte zúžení a pak jedete na místo, kde jsou věšáky. V Česku to většina vlaků dělá jinak – nastoupíte do vlaku a máte otevřený prostor. Ihned můžete dát kočárek nebo kolo. Můžete kolo pověsit. Mnohem jednodušší vstup, výstup a použití,“ doplňuje hodnocení českých železnic Stanek.

Dále pak Rafał Stanek chválí systém městských sítí a příměstských. Například autobusové spojení má Česko řešeno velice sofistikovaně a vyspěle. „Autobus jedoucí z Brna, které je v zóně "1", do Znojma, které je v "8", má číslo 108, protože spojuje zónu "1" s "8", doplňuje k vysvětlení, jak funguje číslování meziměstských autobusů. Obdivují také frekvenci každé linky. Češi si dost často stěžují, no možná kdyby poznali situaci ve zbytku Evropy, ještě by byli rádi, že jim autobusy jezdí alespoň každou hodinu.

Na otázku, jak často tyto autobusy jezdí, Staněk odpovídá nadšeně: „Každou půlhodinu nebo každou hodinu. Vždy v pevně stanovených minutách. 8.25, 9.25, 10.25… Díky tomu si snadno zvyknete na časy odjezdů. Někdy jezdí paralelně dva autobusy. Jeden se na cestě zastavuje častěji a druhý je zrychlený a dělá to méně často. Je to víceméně jako městský autobus jedoucí z Krakova do Tarnova.“





Jak je vidět, náš severní soused Polsko je schopno nad českou městskou i mezimetskou dopravou radostně zaplesat. Važme si toho a snažme se řidiče, průvodčí a personál kolem vlaků, tramvají a aautobusů i pochválit a nejen si stěžovat.

Protože, nejlepší systém městské hromadné dopravy na světě má Berlín, na druhém místě je Praha. Pořadí je výsledkem průzkumu, který provedl vydavatel turistických průvodců Time Out. Ten se ptal obyvatel vybraných měst, jak jsou s veřejnou dopravou spokojení - 96 procent Pražanů v něm odpovědělo pozitivně.