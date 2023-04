Polsko bude mít nejsilnější armádu, pokud vláda zůstane u moci, tvrdí ministr

"Toto je náš program, který je výsledkem polsko-americké spolupráce," řekl. "Naše letectvo dostává podporu v podobě amerických víceúčelových letounů. To je velmi důležitý prvek spolupráce. Piloti F-22 cvičí s našimi piloty (stíhaček) F-16. Naši piloti F-16 se připravují na to, že s polskými F-35 let budou létat příští rok," dodal.

Blaszczak dále poukázal na to, že brzy do Polska dorazí také tanky Abrams americké výroby, které se stanou výzbrojí mechanizované divize s úkolem uzavřít takzvanou Brestskou bránu u polsko-běloruských hranic. "Jejich úkolem bude vytvořit takovou bariéru, takovou hráz, kterou agresor neprorazí. V první řadě chceme agresora odradit. Ukázat, že polská armáda je silná a vybavená moderními zbraněmi," zdůraznil Blaszczak podle agentury PAP.

Varšava modernizuje armádu a v posledních měsících uzavřela smlouvy počítající s pořízením stovek tanků a děl z Jižní Koreje a desítek letadel a vrtulníků. Odůvodňuje to snahou odstrašit Rusko, aby po Ukrajině nezaútočilo na Polsko. Blaszczak před časem uvedl, že Polsko chce mír, a proto se chystá na válku.

Na americkém žebříčku nejsilnějších armád světa zaujímá Polsko aktuálně 20. pozici, před ním jsou z evropských zemí Británie, Francie, Itálie a Ukrajina, ale až za ním je například Německo. Česko je na 48. místě, mezi Rumunskem a Etiopií, a Slovensko na 67. příčce. Autoři hodnocení Global Firepower tvrdí, že využívají více než 60 jednotlivých faktorů k určení vojenské síly jednotlivých zemí, od množství vojenských jednotek a finanční situace až po logistické schopnosti a geografickou polohu.