"Jsem si jist, že toto vyšetřování zvládneme sami," řekl Lavrov na společné tiskové konferenci se svým namibijským kolegou Peyem Mushelengem. Dodal, že západní země by "jednaly na základě dvojitých standardů", aby "podpořily svou vlastní verzi útoku."

Verze Západu podle Lavrova je, že Ukrajina nemá nic společného s pátečním teroristickým útokem. K němu se přitom přihlásili džihádisté ​​z islamistické skupiny Islámský stát (ISIS).

Putin požádal ruskou prokuraturu o spravedlivý trest pro útočníky "Nacisti, jak víme, nikdy neměli zábrany používat k dosažení svých cílů ty nejšpinavější a nejnelidštější prostředky," řekl během setkání se členy vlády a bezpečnostních složek.

Putin také odmítl tvrzení západních zpravodajských služeb, že útok provedl Islámský stát. "Víme, kdo spáchal tento zločin proti Rusku a jeho lidu. Zajímá nás, kdo ho nařídil. Samozřejmě, je třeba odpovědět na otázku, proč se teroristé po tomto zločinu pokusili odjet na Ukrajinu? Kdo je tam čekal?" dodal Putin v pondělí.

I další ruští vysocí představitelé poukázali na údajnou účast Kyjeva a západních zemí na tragédii, ačkoli přiznali, že vyšetřovatelé zatím nezajistili všechny odpovědné osoby.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ale následně sdělil informace, které jsou v rozporu s tvrzeními ruských představitelů. Lukašenko tvrdí, že pachatelé měli nejprve namířeno do Běloruska, kam by se ale nedostali kvůli zpřísněným bezpečnostním opatřením.

"Nemohli vstoupit do Běloruska. Jejich velitelé věděli, že by to byl špatný nápad," řekl Lukašenko podle agentury BelTA. Zdůraznil, že Minsk v pátek ihned po útoku posílil bezpečnostní opatření a pro příslušné jednotky, včetně těch vojenských, vyhlásil pohotovost. Na cestách spojující Bělorusko s Ruskem navíc vznikla kontrolní místa.

"Nebyla šance, že by vstoupili do Běloruska. Uvědomili si to, proto změnili směr a zamířili k ukrajinsko-ruské hranici," dodal běloruský prezident s tím, že operace s cílem zadržet teroristy proběhla velmi dobře.

Páteční teroristický útok v koncertní síni Crocus City Hall u Moskvy nepřežilo 139 lidí. Dalších 182 osob utrpělo zranění. Bezpečnostní složky zadržely celkem 11 podezřelých, včetně čtyř střelců.