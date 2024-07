Pořadatelé LOH si sypou popel na hlavu: Zaměnili Jižní Koreu s KLDR, Jižnímu Súdánu zahráli špatnou hymnu

K prvnímu pochybení došlo hned v pátek při zahajovacím ceremoniálu. Když jihokorejští sportovci pluli po Seině, hlasatel je označil za členy týmu „Korejské lidově demokratické republiky“ – což je název pro Severní Koreu. Vzhledem k napětí, které mezi oběma zeměmi panuje, se organizátoři podle CNN omluvili s tím, že šlo o „lidské pochybení“.

Předseda Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach dokonce telefonicky hovořil s jihokorejským prezidentem Yoon Suk-yeolem. „V tomto telefonátu se prezident MOV upřímně omluvil za chybu ve zvukovém přenosu zahajovacího ceremoniálu Olympijských her Paříž 2024 ..., v němž byl tým Národního olympijského výboru Korejské republiky ... chybně identifikován,“ píše výbor.

Další selhání přišlo před nedělním zahajovacím zápasem basketbalového turnaje mužů mezi Jižním Súdánem a Portorikem. Namísto hymny Jižního Súdánu totiž zazněla hymna Súdánu. Organizátoři následně opět vydali prohlášení, kde se omluvili za další „lidské pochybení“, jak napsala britská stanice BBC.

Jeden z jihosúdánských hráčů Majok Deng se pustil do kritiky MOV. „Musí být lepší, protože tohle je největší jeviště a vy víte, že hraje Jižní Súdán. Není možné to pokazit tím, že zahrajete jinou hymnu. Je to neuctivé,“ uvedl. „Samozřejmě nikdo není dokonalý. Udělali chybu. Zahráli ji na konci a my jsme se přes to přenesli,“ dodal Deng.

Jižní Súdán je jedním z nejnověji vzniklých států na světě. Od svého severního souseda se oficiálně odtrhl v roce 2011. Na sportovní scéně je méně známý, vyniká „pouze“ v basketbalu.

Za zahajovací ceremoniál se na hlavy organizátorů snesla velká kritika. Lidem se nelíbila například scéna Ježíšovy poslední večeře, kterou vytvořili umělci z LGBT komunity. Mnozí to chápali jako výsměch křesťanství.