Potenciálními kandidáty na viceprezidenta Harrisové jsou hlavně guvernéři. Jde o ostřílené politiky

Předpokládaná jména potenciálních viceprezidentů vyplynula z analýzy americké stanice CNN. Jde zejména o guvernéry různých amerických států, kteří se za poslední roky ve funkci nezastavili. Všichni museli řešit pandemii covidu-19, zbraňovou legislativu i právo na potrat. Se svými zkušenostmi mají potenciál být v kampani platnými spolubojovníky Harrisové.

Jako první se v analýze objevil pensylvánský guvernér Josh Shapiro, který s Harrisovou sdílí podobnou kariéru – obdobně jako ona totiž původně působil jako generální prokurátor, načež se stal guvernérem svého státu. Začátkem července ho viceprezidentka označila jako „skvělého partnera prezidenta i mě“. Shapiro v neděli Harrisovou popsal coby „vlastenku hodnou naší podpory“.

Dalším kandidátem je Roy Cooper, guvernér Severní Karolíny – jednoho ze swing states. Podle něj Harrisová „má vše potřebné k tomu, aby porazila Donalda Trumpa a vedla naši zemi promyšleně a čestně“. Cooper se ale už dříve proti spekulacím o jeho kandidatuře na viceprezidenta ohradil. „Nechci hrát tuto novou oblíbenou politickou společenskou hru, protože pro Ameriku je příliš důležité zastavit Donalda Trumpa,“ zdůraznil.

Opačně se zachoval arizonský guvernér Andy Beshear, který po nedělních událostech připustil, že je ochoten kandidovat na viceprezidenta „pokud bude požádán“. „No, myslím, že když vás k tomu někdo vyzve, tak to, co uděláte, je, že si ho přinejmenším vyslechnete,“ poznamenal k otázce, jestli je otevřený stát se partnerem Harrisové.

V pondělí viceprezidentku podpořil také guvernér Illinois a miliardář J. B. Pritzker. Ten prokázal své vůdčí schopnosti v době, kdy stát Illinois zmítala krize způsobená potratovou politikou a problémy s kontrolou zbraní. Roku 2023 podepsal rozsáhlý zákaz střelných zbraní a velkokapacitních zásobníků.

Pevně za ní stojí i kalifornský guvernér Gavin Newsom. „Nikdo není lepší, kdo by mohl stíhat temné vize Donalda Trumpa a vést naši zemi zdravějším směrem než americká viceprezidentka Kamala Harrisová,“ prohlásil v neděli večer. Pokud by ale Newsom skutečně kandidoval, tak buď on nebo Harrisová bude muset změnit bydliště. Ústava Spojených států totiž neumožňuje účast ve volbách, pokud z něj pochází kandidát na prezidenta i viceprezidenta.

Harrisovou do pátečního rána podpořilo v nominaci na kandidaturu 1976 delegátů Demokratické strany. „Dnes večer jsem hrdá na to, že jsem si zajistila širokou podporu potřebnou k tomu, abych se stala kandidátkou naší strany, a jako dcera Kalifornie jsem hrdá na to, že delegace mého rodného státu pomohla dostat naši kampaň na vrchol. Těším se, že brzy formálně převezmu nominaci,“ vylíčila podle stanice CNN.

Národní výbor demokratické strany chce zajistit svého kandidáta ještě před zahájením sjezdu 19. srpna. Harrisová mezitím nastínila, jak bude vypadat její kampaň. Během projevu ke štábu hovořila o argumentech proti republikánskému kandidátovi Donaldu Trumpovi a popsala zkušenosti generální prokurátorky a státní zástupkyně, píše CNN.

Informace potvrdil exkluzivně pro EuroZprávy.cz také americký politolog Paul Pierson z University of California. „Demokraté se kolem Harrisové rychle konsolidují. Možná, že kdyby ji Biden nepodpořil, mohlo by to být sporné, ale má smysl se koordinovat kolem jediného kandidáta a ona je zřejmá. Jakýkoli vyzyvatel by byl vnímán jako generátor rozdělujícího souboje v době, kdy se strana musí před volbami semknout, takže mě nepřekvapuje, že se žádný vážný vyzyvatel neobjevuje,“ shrnul.