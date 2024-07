Pravda o útoku na nemocně děti v Kyjevě. Byli to Rusové, nešlo o zbloudilou ukrajinskou raketu

Asi nejzásadnější z těchto lží je, že si Ukrajinci shodili rakety na dětskou nemocnici sami. Tuto ságu lží spustil samotný Kreml. „Prohlášení představitelů kyjevského režimu o údajně úmyslném raketovém útoku Ruska na civilní cíle jsou naprosto nepravdivá,“ napsalo uvedlo ruské ministerstvo obrany podle serveru Insider.

„Ministerstvo obrany dělá gaslighting. Ne, nebyla to ukrajinská protivzdušná obrana, která způsobila úder na dětskou nemocnici. Zasáhla ji neporušená ruská raketa, na denním světle, na videu, poté, co několik dalších raket již zasáhlo půldruhého kilometru vzdálený závod Artem,“ vysvětlila analytička Dara Massicotová z Carnegie Endowment na sociální síti X.

Jeden z pohledů na raketový útok zveřejnil také účet UNITED24 Media.

Další video s raketou sdílel zahraniční dopisovatel Oliver Carroll z deníku Economist.

Server Deutsche Welle se ve své analýze dopadu ruské rakety odvolal na práci serveru Bellingcat a odborníky, mezi které patří analytik z univerzity v Oslu Fabian Hoffman.

Jako první s potvrzením o ruské raketě přispěchala ukrajinská zpravodajská služba SBU. „Na místě tragédie již byly nalezeny příslušné důkazy, zejména fragmenty trupu zadní části rakety Kh-101 se sériovým číslem a část kormidla téže rakety,“ uvedla.

Hoffman na sociální síti X zveřejnil „videozáznamy se zvýšeným rozlišením“, které podle něj „jasně ukazují, že se jedná o raketu Kh-101“. „Dobře viditelný turbodmychadlový motor TRDD-50A (zadní část), dvě relativně dlouhá křídla (střední část), otupená příď (horní část),“ vyjmenoval. Zvuk vysoce výkonného motoru je na videu při podrobnějším poslechu velmi dobře zřetelný.

Kh-101 jsou řízené střely s plochou dráhou letu. Jsou navržené tak, aby překonávaly systémy protivzdušné obrany díky tomu, že létají v nízkých výškách nad terénem a vyhýbají se radarovým systémům. Kh-101 obecně nosí konvenční bojové hlavice; její sesterská střela Kh-102 nese jaderné nálože.

Že jde skutečně o Kh-101, definitivně potvrdil Bellingcat díky zostření snímku pořízeného z videa. „Analýza důkazů z otevřených zdrojů, stejně jako několik raketových expertů, poukázala na to, že zbraň, která zasáhla dětskou nemocnici v Kyjevě, byla ruská řízená střela Kh-101,“ napsal investigativní server.

Experti varují, že v tomto případě je snaha o obvinění Ukrajiny nebezpečný nástroj. „Je to poměrně nebezpečný nástroj, který je součástí psychologických operací. A musíme si uvědomit, že Ukrajina i Rusko vycházejí ze sovětské tradice, kdy se zpravodajské služby, včetně KGB, ve velké míře zabývaly falšováním, šířením dezinformací a dezinformací prostřednictvím různých institucí,“ upozornila analytička Marina Mironovová z katedry Vojenských studií King’s College v Londýně.

Je třeba být opatrný u ukrajinských i ruských tvrzení. „Ať už obě strany prezentují cokoli, musíme být velmi opatrní. Pokud neexistuje nezávislý tým, který by nebyl na ruské straně a nebyl na ukrajinské straně, který by tyto incidenty vyšetřoval, myslím, že je velmi obtížné přijít na kloub tomu, co se přesně děje,“ dodala.

Smrtící ruský útok proti Kyjevu z pondělního dopoledne zabil čtyři děti. Celkový počet obětí se vyšplhal minimálně na 37. Rusové zasáhli několik dalších měst, kde záchranáři zaznamenali přes deset dalších obětí. Většina střel byla řízených, tedy velmi pravděpodobně přesně zaměřených na zasažené objekty.

Útok byl nejsmrtelnější za poslední dva měsíce. Ukrajinským silám se podle serveru Kyiv Independent podařilo v pondělí sestřelit 30 z 38 raket. „Celkem ruské síly odpálily jednu balistickou střelu Kinžal, čtyři balistické střely Iskander-M, jednu hypersonickou řízenou střelu 3M22 Zirkon, 13 řízených střel Kh-101, 14 řízených střel Kalibr, dvě řízené střely Kh-22 a tři řízené letecké střely Kh-59/69,“ shrnula Státní služba pro mimořádné situace. O tragédii informovaly EuroZprávy.cz.