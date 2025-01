PŘEHLED: Trump složí prezidentskou přísahu uvnitř. Historie inaugurací je potřísněna krví

Inauguraci 47. prezidenta Spojených států Donalda Trumpa bude možné sledovat v přímém přenosu na ČT24, TV Nova či CNN Prima News. Slavnostní přísaha je plánována na přibližně 18:00 středoevropského času.

Budoucí prezident spolu s rodinou a dalšími významnými osobnostmi často začíná den soukromou bohoslužbou. Tradičně nový prezident a první dáma přijíždějí do Bílého domu, kde se setkávají s odcházejícím prezidentem a jeho manželkou. Společně pak prezidentští manželé odjíždějí na Kapitol, kde se odehrává samotná inaugurace. Cesta bývá doprovázena vojenskou čestnou stráží nebo jinými symboly státní důstojnosti.

Kromě členů Kongresu a bývalých prezidentů se inaugurace podle různých zdrojů zúčastní například prezident Argentiny Javier Milei, italská premiérka Giorgia Meloniová, bývalá britská premiérka Lizz Trussová, generální ředitel společnosti Tesla a SpaceX Elon Musk, generální ředitel společnosti Meta Mark Zuckerberg nebo zakladatel Amazonu Jeff Bezos. Informovaly o tom servery El País , The Times a Reuters .

Za Českou republiku se slavnostní inaugurace zúčastní velvyslanec Miloslav Stašek a poradce vlády pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. Do Washingtonu zamíří také předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta, europoslanec za Motoristy sobě Filip Turek a europoslanci hnutí ANO Klára Dostálová a Ondřej Knotek.

Letos se inaugurace přesunuje

Původně plánovaná venkovní inaugurace musela být kvůli blížícím se mrazům pozměněna. Organizátoři se rozhodli přesunout slavnostní ceremoniál uvedení nového šéfa Bílého domu do úřadu do vnitřních prostor, aby zajistili pohodlí a bezpečí všech zúčastněných.

Podle serveru NBC Chicago může teplota klesnout až k minus 14 stupňům. Přeložení události do vnitřních prostor tak je v zájmu nejen hostů, ale také bezpečnostních složek a jejich koní.

„Různí hodnostáři a hosté budou přivedeni do Kapitolu. Bude to velmi krásný zážitek pro všechny, a zejména pro početné televizní publikum! V pondělí otevřeme Capital One Arenu pro ŽIVÉ sledování této historické události a pro pořádání prezidentského průvodu. Po složení přísahy se připojím k davu v Capital One,“ shrnul Trump na své sociální síti Truth Social.

Jak informovala americká stanice ABC, kvůli změně místa konání se většina hostů se vstupenkou nebude moci ceremoniálu zúčastnit. „Ti, kteří mají vstupenky na prezidentskou platformu, a členové Kongresu se budou moci zúčastnit osobně. Důrazně doporučujeme, aby se lidé, kteří jsou ve Washingtonu kvůli této události, zúčastnili jiných akcí na krytých místech, která si sami zvolí, a sledovali tak inauguraci,“ vyzval Společný inaugurační výbor.

Co znamená inaugurace?

V den inaugurace zvolený prezident slavnostně skládá přísahu, čímž oficiálně přebírá svůj úřad. Dvacátý dodatek americké ústavy stanoví, že tento akt připadá na 20. ledna nebo na následující den, pokud 20. leden připadne na neděli.

Současně přísahu skládá zvolený viceprezident, který tímto okamžikem oficiálně vstupuje do funkce. Po přísaze nový prezident tradičně přednese inaugurační projev na Kapitolu, kam bývá pozvána i široká veřejnost. Ceremoniál obvykle pokračuje vojenskou přehlídkou a tradičním inauguračním obědem.

Dvacátý dodatek americké ústavy rovněž stanoví, že funkční období dosavadní administrativy končí v 11:00 hodin washingtonského času, což odpovídá 17:00 hodinám středoevropského času. V tomto okamžiku přebírá prezidentské křeslo Donald Trump a viceprezidentskou funkci J.D. Vance, a to bez ohledu na to, zda již složili přísahu, či nikoliv.

Složení přísahy

Prezident Spojených států tradičně skládá přísahu do rukou předsedy Nejvyššího soudu Spojených států. Zajímavým historickým faktem je, že první prezident USA, George Washington, skládal svou přísahu do rukou starosty New Yorku. Tento slavnostní akt představuje prezidentův závazek chránit ústavu a věrně plnit své povinnosti ve prospěch národa.

Přísaha zní následovně: „Slavnostně přísahám, že budu čestně vykonávat úřad prezidenta Spojených států a podle svých sil budu zachovávat, střežit a bránit ústavu Spojených států.“

Během přísahy má zvolený prezident Spojených států tradičně položenou ruku na bibli, což symbolizuje jeho závazek vůči národu a ústavě. V historii se však vyskytly případy, kdy tato tradice nebyla dodržena. Přísahu bez bible složili například Thomas Jefferson, Calvin Coolidge, Chester Arthur a Theodore Roosevelt.

Někteří prezidenti Spojených států naopak tuto tradici posunuli ještě dál tím, že během přísahy měli položené ruce na dvou biblích. Mezi ně patří Dwight Eisenhower, Richard Nixon, George H. W. Bush, Barack Obama a Donald Trump.

Trump složí už podruhé svou prezidentskou přísahu do rukou předsedy Nejvyššího soudu USA Johna G. Robertse, stejně jako tomu bylo při jeho inauguraci v roce 2017. Roberts má tuto čestnou povinnost od prvního prezidentského období Baracka Obamy.

Přísaha potřísněná krví

Inaugurace prezidenta USA má v historii i svou temnou stránku. Lyndon B. Johnson složil svou první prezidentskou přísahu za mimořádně tragických okolností 22. listopadu 1963, krátce po atentátu na prezidenta Johna F. Kennedyho v Dallasu. K samotnému aktu došlo na palubě prezidentského letadla Air Force One, zatímco stroj stál na letišti Love Field v Dallasu, připraven odletět do Washingtonu, D.C.

Přísahu vedla federální soudkyně Sarah T. Hughes, což bylo poprvé v historii Spojených států, kdy prezidentskou přísahu přijala žena. Přítomna byla i Jacqueline Kennedyová, stále oblečená v růžovém kostýmku potřísněném krví jejího manžela.