Prigožin: Jsme připraveni zemřít. Sestřelili jsme ruský vrtulník

„Všichni z nás jsou připraveni zemřít. Všichni, 25 tisíc a poté dalších 25 tisíc,“ prohlásil Prigožin v nové zvukové nahrávce. „Umíráme za ruský lid.“

Gubernátor Rostovské oblasti Vasilij Golubev prostřednictvím sociální sítě vyzval obyvatele, aby zůstali ve svých domech v důsledku pokynů ruských úřadů. Podle jeho slov "orgány činné v trestním řízení podnikají veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti obyvatel". Dále dodal: "Žádám všechny, aby si udrželi klid."

Sestřelili jsme ruský vrtulník, tvrdí Prigožin

V sobotu brzy ráno Jevgenij Prigožin prohlásil, že jeho bojovníci údajně sestřelili ruský vojenský vrtulník. Tuto informaci zveřejnil ve svém posledním audio záznamu, který zmiňuje agentura AFP.

Pravdivost tohoto tvrzení nelze ověřit.

„Vrtulník před chvílí spustil palbu na kolonu civilistů. Sestřelily ho jednotky Wagnerovy soukromé žoldnéřské skupiny,“ řekl Prigožin ve zvukové nahrávce.

V přibližně ve 2 hodiny ráno (2300 GMT) Jevgenij Prigožin zveřejnil prostřednictvím aplikace Telegram zprávu, ve které informoval o přesunu svých sil z Ukrajiny do Ruska, konkrétně do oblasti Rostova. Ve svém prohlášení řekl, že jeho jednotky jsou připraveny "pokračovat až do konce" v boji proti nejvyšším představitelům a ničit každého, kdo by se jim postavil do cesty, uvedla agentura Reuters.