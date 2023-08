Propaganda do mobilu a PC, povinně a všem. Ruská zařízení musí povinně obsahovat desítky aplikací

Seznam schválil ruský premiér Michail Mišustin. Jde o rozšíření zákona pocházejícího z dubna 2021, za jehož porušení hrozí pokuta 200 tisíc rublů čili v přepočtu asi 50 tisíc korun. Programy vybírá ministerstvo digitálních médií. „Tento zákon je pokusem o zavedení spravedlivých pravidel hry a konkurence se zahraničními podniky a stimulaci poptávky na domácích výrobcích,“ popsala vláda.

Zákon vstoupí v platnost od prvního ledna příštího roku. Zahrnuje aplikace jako Odnoklassniki (ruská podoba zaniklé platformy Spolužáci.cz), platební systém Mir Pay, sociální síť VKontakte, aplikace ruských stanic První kanál a NTV.

Společnost Apple kvůli tomuto zákonu už roku 2021 pohrozila, že opustí ruský trh. Ruské aplikace a software odmítla přeinstalovat. Čínské společnosti Huawei a Xiaomi či jihokorejský Samsung tehdy vyjádřily připravenost dodržet požadavky ruské vlády.

Odmítání západních služeb

Na území Ruské federace už delší dobu nejsou aktivní západní sociální média. Server Washington Post loni v březnu oznámil ukončení činnosti Instagramu a Facebooku, obě patřící pod křídla společnosti Meta.

Jejich aktivitu ukončil ruský regulační úřad pro komunikace Roskomnadzor, když dal loni v březnu například uživatelům 48 hodin na „rozloučení s Instagramem“. Reagoval tehdy na rozhodnutí společnosti Meta povolit na obou sociálních sítích příspěvky vyzývající k násilí proti Rusům.

„Ruská vláda se rozhodla zablokovat Instagram v Rusku, čímž odřízla miliony lidí od svých blízkých a přátel po celém světě. Víme, že více než 80 procent lidí v Rusku na Instagramu sleduje účet mimo Rusko. Situace je děsivá a my se snažíme udělat vše pro to, abychom lidi ochránili,“ vylíčil šéf Instagramu Adam Mosseri.

Řada Rusů přišla o tisíce dolarů z propagace produktů a přístup k milionům sledujících nashromážděných v průběhu let. „Právě píšu tento příspěvek a pláču. Doufám, že to všechno není pravda a my tu zůstaneme,“ psala tehdy ruská influencerka Olga Buzovová.

Ruské úřady zakázaly Facebook ještě o něco dříve než Instagram, a to s odvoláním na „diskriminaci ruských státních médií na této platformě“. „Tím byla uzavřena jedna z nejběžnějších platforem pro kritiky Kremlu, kde mohou vyjadřovat své názory a organizovat demonstrace,“ popsal Washington Post.