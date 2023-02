První německé tanky Leopard 2 by Ukrajina mohla mít v březnu či dubnu

"Mohli bychom dodat alespoň jeden prapor v prvních čtyřech měsících letošního roku, možná ve třech měsících, a pak musíme postupovat co nejrychleji," řekl Pistorius.

Tři desítky tanků mívá tankový prapor obvykle v zemích někdejšího východního bloku, včetně české nebo ukrajinské armády. V západních armádách mívá tankový prapor obvykle 44 tanků Leopard 2.

Pistorius ve Varšavě podle zpravodajské televize TVN 24 oznámil, že se spolu s polským ministrem obrany Mariuszem Blaszczakem domluvili, že se příští týden setkají s ukrajinským protějškem Oleksijem Reznikovem a že na schůzku budou pozváni také zástupci dalších zemí ochotných předat Ukrajině leopardy.

"Nejsme ještě u cíle," řekl ministr. "Ještě se k nám připojí další země. Jde o to, aby jich bylo v této koalici co nejvíce," zdůraznil.

Pistorius připomněl, že během nedávné návštěvy Ukrajiny se setkal s ukrajinskými vojáky, kteří se přeškolují na německou výzbroj, včetně tanků Leopard a protileteckých tanků Gepard, které Německo předalo Ukrajině loni v říjnu a listopadu. Ukrajinští vojáci jsou také na cestě do Münsteru, kde se na cvičišti naučí obsluhovat leopardy.

Německý ministr se během úterní návštěvy Kyjeva sešel s Reznikovem i prezidentem Volodymyrem Zelenským. Oznámil také, že Ukrajina, která se už téměř rok brání ruské invazi, získá od několika evropských zemí více než 100 starších tanků německé výroby Leopard 1. Jejich dodávky budou rozděleny na etapy. Do léta jich má ukrajinská armáda získat 20 až 25, do konce roku až 80.

Leopard 1 je první tank, který se v Německu po druhé světové válce začal vyrábět pro potřeby bundeswehru, a to od poloviny 60. let do poloviny 80. let. Tank, kterého se vyrobilo celkem 4700 kusů, německá armáda už asi 20 let nepoužívá.