Putin dorazil do Mongolska, které uznává ICC. Nezatklo ho

Kyjev minulý týden vyzval Mongolsko, aby Putina po jeho příjezdu zatklo a vydalo Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu, který jej spolu s ruskou ombudsmankou Marijou Lvovovou-Belovovou obvinil z nucených deportací ukrajinských dětí na ruské území.

Kreml tato obvinění odmítl jako politicky motivovaná a nevyjádřil žádné obavy ohledně Putinovy návštěvy Mongolska. Podle Kremlu byl do země pozván prezidentem Uchnáagijinem Chürelsüchem, se kterým se setká v úterý.

Tato návštěva je první, kterou ruský prezident podnikl do země uznávající jurisdikci ICC od vydání zatykače. Podle Římského statutu, kterým se ICC řídí, jsou jeho členské státy povinny jednat na základě zatykače, pokud se hledaná osoba nachází na jejich území. Agentura AP však upozorňuje, že ICC nemá vytvořený žádný mechanismus k vynucení této povinnosti.

„Mongolsko by porušilo své mezinárodní závazky jako člen ICC, pokud by Putinovi umožnilo návštěvu, aniž by ho zatklo,“ prohlásila Maria Elena Vignoliová, právní poradkyně lidskoprávní organizace Human Rights Watch.

Přivítání Putina „by bylo nejen urážkou mnoha obětí zločinů ruských sil, ale také by podkopalo klíčovou zásadu, že nikdo, bez ohledu na svou moc, nestojí nad zákonem,“ zdůraznila.

V roce 2023 odmítla Putina zatknout i Jihoafrická republika, kde měl v plánu zúčastnit se summitu států BRICS. Nakonec však od návštěvy upustil a na summitu jej zastupoval ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov.