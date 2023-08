Putin je příliš laskavý, říká ruský nacionalista Girkin. Chce kandidovat na ruského prezidenta

Server Politico připomíná, že se Girkin v roce 2014 stal ministrem obrany samozvané Doněcké separatistické republiky. Nizozemský soud ho poslal v nepřítomnosti do vězení za jeho roli v sestřelení dopravního letadla malajsijských aerolinek, při kterém zemřelo 298 lidí.

Girkin popsal, že oproti Putinovi nemá žádné závazky proti ruským oligarchům a nikdy nedůvěřoval Západu. „Putin je příliš laskavý. Brzy po zahájení speciální vojenské operace na Ukrajině dokázal pochopit, že ho podvedli nejen respektovaní západní a kyjevští partneři, ale i vedoucí představitelé našich donucovacích orgánů, rozvědky a vojensko-průmyslového komplexu,“ nastínil.

Kritizoval současného ruského prezidenta za vedení agrese proti Ukrajině. „Ukázalo se, že Rusko není na válku připraveno a takzvaná Ukrajina není z vojenského hlediska vůbec žádná atrapa. Přesto šéfové ruské armády a bezpečnostních složek zůstali na svých místech a nadále nás překvapovali svou nekompetentností. Vůbec nejsem tak laskavý, což mohu dokázat v praxi,“ pokračoval Girkin.

Rovněž slibuje, že u moci nechce zůstat tak dlouho jako Putin. „Nejsem tak sportovně zdatný a zdravý, jako byl v mém věku Vladimir Vladimirovič, takže vás, milí voliči, nebudu moci čistě fyzicky obtěžovat déle než dvacet let, i kdybych měl po vojenské krizi a jejích nejtěžších důsledcích náhle chuť si s vámi zadat,“ poznamenal.

Muž známý jako Strelkov bude minimálně do 18. září sedět v ruské vyšetřovací vazbě. Úřady ho v červenci zatkli na základě obvinění z extremismu. Ve dvou příspěvcích na sociální síti telegram kritizoval a zesměšňoval Putina. Hrozí mu až pět let odnětí svobody a ruské zákony by mu tak neumožnily kandidovat na prezidenta.

Ruské parlamentní strany mezitím samy zvažují , koho postavit do volebního klání proti současnému šéfovi Kremlu Putinovi v březnu 2024. Hlavní slovo má ale Kreml, který preferuje kandidáty ze tří stran, u kterých má Putin podporu. S poměrně významnými zisky mezi nimi dlouhodobě figurují i komunisté.

Ti zřejmě postaví Gennadije Zjuganova. „Žádní černí koně jako Pavel Grudinin, podnikatel nominovaný za komunisty v roce 2018. Zjuganov je na prezidenta zvyklý, má vysoký status stranického lídra, jeho příjmení zná každý volič. Zároveň má strop – staromódní elektorát KPRF, nové voliče nepřitáhne,“ hodnotí zdroj blízký prezidentské administrativě. Zjuganov získal v prezidentských volbách roku 2012 osmnáct procent, o čtyři roky dříve sedmnáct.