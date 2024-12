Putin považuje USA za slabé a věří, že na Ukrajině uspěje. Trump mu může přistřihnout křídla

Tisíc dnů od začátku ruské agrese na Ukrajině někteří radí nově zvolenému prezidentovi USA, aby donutil Ukrajinu vzdát se území a svých ambicí vstoupit do NATO výměnou za mír. Jiní varují, že takové kapitulace by jen povzbudily Vladimira Putina k dalším agresím.

Bývalí představitelé zahraniční politiky v republikánských administrativách jsou přesvědčeni, že Trumpovy deklarované cíle – zejména „mír prostřednictvím síly“ – lze nejlépe naplnit podporou Ukrajiny a odoláním vůči Putinovi. Pro-ukrajinské křídlo v jeho nové administrativě má příležitost přesvědčit ho o této cestě – pokud zvolí správnou argumentaci.

Trumpův návrat do Bílého domu přichází v době, kdy se šíří názory podporující jednání s Moskvou o ukončení války. Tyto hlasy se opírají o zhoršující se situaci na bojišti a rostoucí válečnou únavu na Západě i mezi Ukrajinci. Ale prodej Ukrajiny by nejen neukončil válku, ale vytvořil by ještě větší hrozbu v podobě povzbuzeného Ruska.

Od Trumpova zvolení Putin ignoroval jeho žádost o deeskalaci konfliktu a místo toho přistoupil k dalšímu stupňování, včetně raketových útoků na ukrajinské civilní cíle. Putin neusiluje o skutečné jednání – chce diktovat podmínky, které by zahrnovaly ponechání obsazených území pod kontrolou Ruska a znemožnění vstupu Ukrajiny do NATO.

Taková dohoda by však nebyla ničím jiným než kapitulací, která by oslabila Spojené státy, povzbudila Čínu k dalším ambicím vůči Tchaj-wanu a přivedla svět blíže k destabilizaci, možná až k třetí světové válce.

Naopak podpora ukrajinského vítězství není jen správná věc, ale také posílí americkou národní bezpečnost, odradí nepřátele USA a zvýší prestiž Trumpovy administrativy. Putin zahájil tuto válku a má ji ve svých rukou ukončit. Je však přesvědčen, že může Ukrajinu porazit, vyměnit její vedení a ovládnout její území. Trump má šanci dokázat, že se mýlí.

Navzdory frustraci Ukrajinců z pomalé pomoci ze strany Bidenovy administrativy ukázala Ukrajina svou odhodlanost a schopnosti, včetně vývoje pokročilých dronů, které zasáhly cíle v Rusku. Spojené státy mohou tento potenciál rozvinout tím, že umožní Ukrajině bojovat se všemi prostředky, které potřebuje.

Putinovy hrozby použití jaderných zbraní ztratily na věrohodnosti. Navíc ruské ekonomické problémy, včetně vysoké inflace, klesajícího rublu a nedostatku pracovních sil, dokazují, že Rusko nemůže vést válku donekonečna.

Uzavření špatné dohody s Ruskem by jen posílilo globální nepřátele USA, včetně Číny a Íránu. Naopak vítězství Ukrajiny by nejen obnovilo stabilitu v Evropě, ale také umožnilo Spojeným státům soustředit se na hrozby z Číny a potvrdit svou vedoucí roli na světové scéně.