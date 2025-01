Putin řekl, jak dlouho by mu trvalo vyhrát válku, kdyby se do ní nezapojil Západ

„Pokud by došly peníze a – v širším smyslu – i munice, nevydrželi by ani měsíc. Všechno by bylo u konce za měsíc a půl nebo dva,“ uvedl ruský prezident.

Putin se také vyjádřil k možnosti mírových jednání, avšak vyloučil jakoukoliv diskusi s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, kterého označil za „nelegitimního“. Tvrdí, že Zelenského mandát vypršel v době válečného stavu, a tím ztratil oprávnění vést zemi.

„Pokud chce někdo jednat, přidělím lidi, kteří se jednání zúčastní,“ dodal Putin.

Putinovy výroky přišly ve chvíli, kdy americký prezident Donald Trump oznámil, že se s ruským vůdcem brzy spojí a pokusí se přispět k ukončení konfliktu.

„Chce mluvit a brzy spolu budeme hovořit,“ řekl Trump v sobotu. Zároveň připomněl, že s ukrajinským prezidentem Zelenským hovořil již několikrát a vnímá jeho snahu o dosažení míru.

„Chtěli by vidět konec války. Myslím, že prezident Putin by také rád viděl konec války,“ prohlásil Trump. Zároveň znovu zopakoval, že pokud by byl během ruské invaze v roce 2022 v úřadu on, válka by vůbec nezačala.

„Tak uvidíme, jestli můžeme pomoci k jejímu ukončení. Myslím, že je ostuda, že ta válka vůbec probíhá,“ dodal americký prezident.

Mezitím Spojené státy a Evropská unie oznámily, že hodlají udržet „maximální tlak“ na Rusko, aby přiměly Putina ukončit válku.

Toto stanovisko bylo potvrzeno během prvního telefonického hovoru mezi šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou a novým americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.

Podle evropského představitele je cílem přinutit Moskvu k dosažení „spravedlivého a udržitelného míru“. Jak toho však Západ chce dosáhnout, zůstává nejasné, protože Ukrajina se bez pokračující vojenské a ekonomické pomoci neobejde.

Zatímco Putin trvá na tom, že bez západního zásahu by válka skončila rychle, Spojené státy a EU se obávají, že by to vedlo k ruskému vítězství a ohrožení stability v Evropě. Situace tak zůstává i nadále vysoce napjatá.