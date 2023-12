Putin řekl, za jakých podmínek Rusko přestane existovat

Putin je u moci již více než dvě desetiletí, během nichž působil čtyřikrát jako prezident a krátce i jako předseda vlády. V březnových prezidentských volbách bude kandidovat na znovuzvolení, což se také očekává, vzhledem k tomu, že Putin má podporu státu, státních médií a v zemi není přítomná relevantní opozice nebo projevy nesouhlasu veřejnosti.

V případě vítězství by si Putin udržel moc minimálně do roku 2030 díky šestiletému mandátu. "Musíme si to pamatovat, nikdy nezapomenout a říct to našim dětem: Rusko buď bude suverénním, soběstačným státem, nebo nebude existovat vůbec," řekl Putin během 21. sjezdu vládnoucí strany Jednotné Rusko.

Dodal, že suverenitu - volně definovaný pojem - hodlá zařadit mezi pět hlavních priorit svého pátého funkčního období v úřadu prezidenta. "Rozhodovat budeme jedině my sami, bez jakýchkoli rad ze zahraničí. Rusko se nemůže - jako některé země - zříci své suverenity kvůli krátkodobým materiálním výhodám a stát se něčím satelitem," zdůraznil Putin a získal potlesk od členů Jednotného Ruska.

Ve svém projevu také obvinil Západ, že se snaží vyvolat nepokoje v ruském vnitřním prostředí. "Takové taktiky však nefungují," řekl ruský prezident. Uvedl také, že je stále třeba vykonat mnoho práce ve prospěch zájmů země. Podle něj totiž Rusko čelí "historickým úkolům".

Všichni političtí oponenti Putina jsou buď ve vězení nebo v exilu. Navíc Moskva zakázala jakékoli kritické vyjádření ve spojitosti s invazí na Ukrajinu. Putin plánuje v březnových prezidentských volbách znovu kandidovat jako nezávislý kandidát. S odvoláním na vysoce postavené zákonodárce o tom informovala ruská média.

Ruská tisková agentura RIA podle Reuters citovala Andreje Turčaka, tajemníka generální rady prokremelské vládnoucí strany Jednotné Rusko, podle kterého se Putin nebude ucházet o znovuzvolení jako kandidát této strany. Skupina složená z více než 700 politiků a osobností ze sportovního a kulturního světa se v sobotu sešla v Moskvě a jednomyslně podpořila Putinovu nominaci jako nezávislého kandidáta.

Předseda strany Spravedlivé Rusko - Za pravdu Sergej Mironov uvedl, že šéf Kremlu půjde do voleb jako nezávislý kandidát. V této souvislosti se podle Mironova plánuje sběr podpisů na podporu Putina.

Putin minulý pátek oznámil, že v roce 2024 má v plánu opět kandidovat v prezidentských volbách. Jelikož v Rusku nečelí žádné politické konkurenci, podle odhadů to znamená, že bude zemi vládnout dalších 6 let.

Putin své rozhodnutí oznámil během rozhovoru s účastníky slavnostního předávání vyznamenání Hrdina Ruska. Jeden z hostů ceremoniálu se Putina v neformálním rozhovoru zeptal, zda bude kandidovat, na co dal Putin souhlasnou odpověď.

Krátce před tím tiskové agentury vydaly zprávu z briefingu mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova, který uvedl, že "hodně lidí" na Putina naléhá, ​​aby se v březnu v prezidentských volbách ucházel o další šestileté funkční období.

Putin své rozhodnutí, zda bude kandidovat, oznámí, "když to bude považovat za vhodné," doplnil ještě Peskov podle agentury Reuters. V praxi to bude znamenat, že Putin se může udržet u moci minimálně do roku 2030, uvedla agentura s tím, že nečelí žádné vážné politické konkurenci. Jeho nejvýraznější oponent Alexej Navalnyj i další kritici jsou ve vězení nebo v exilu.

Prezidentské volby v Rusku se uskuteční příští rok 17. března. O termínu voleb rozhodli poslanci horní komory ruského parlamentu. Putin, kterému funkci prezidenta předal jeho předchůdce Boris Jelcin v poslední v roce 1999, už strávil v úřadu delší dobu než jakýkoli jiný ruský či sovětský vládce od dob Josifa Stalina.

Zdroje, které se pro Reuters vyjadřovaly pod podmínkou anonymity, už dříve uvedly, že Putin se rozhodl opět kandidovat a že jeho poradci se již připravují na kampaň a volby. Kampaň je přitom jen formalitou, stejně jako samotné volby. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že se v Rusku těší podpoře 80 procent voličů.

S podporou ruského státu a jeho médií a při absenci veřejně známých soupeřů téměř jistě zvítězí, píše Reuters. "Svět, na který se díváme, je velmi nebezpečný," citovala agentura jeden z nejmenovaných zdrojů, obeznámených s děním v Kremlu.