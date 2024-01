Rána pro Rusko. Významný spojenec se přidal k Západu

Čínské státní banky stahují podpůrnou ruku od ruských klientů kvůli obavám z amerických sankcí. Tato rozhodnutí přichází poté, co Spojené státy v prosinci oznámily tvrdý postih pro zahraniční finanční instituce, které se zapojují do podpory Kremlu v jeho agresi vůči Ukrajině, informuje agentura Bloomberg s odvoláním na své informační zdroje.

Agentura uvádí, že nejméně dvě čínské banky nyní provádějí revize některých klientů. Tyto revize zahrnují zkoumání obchodní registrace, oprávnění příjemců a konečných vlastníků, s cílem zjistit, zda mají původ v Rusku. Navíc se čínské banky zaměří na klienty, kteří sice nejsou občany Ruska, ale provozují podnikání v této zemi.

Pro agenturu Reuters se také vyjádřil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov, který sdělil, že Moskvy se to netýká. Jde prý o záležitost zúčastněných společností. "Toto je velmi citlivá oblast a je nepravděpodobné, že by o ní mohl někdo mluvit, neměli byste to očekávat," řekl Peskov novinářům. "Pokračujeme v rozvíjení vztahů s Čínou, je to náš velmi důležitý strategický partner," dodal mluvčí Putina pro Reuters.

Čínský prezident Si Ťin-ping sice projevil podporu Kremlu ihned po jeho invazi na Ukrajinu, ale vyhýbá se poskytování jakékoliv vojenské pomoci Putinovi. Analytici z Amerického institutu pro studium války (ISW) tvrdí, že Čína začíná projevovat určitou opatrnost a má výhrady vůči "neomezenému partnerství", které Moskva požaduje. I přesto však na diplomatické úrovni Čína stojí za Vladimirem Putinem.

Čínské banky již dříve splnily americké sankce vztahující se k Íránu a Severní Koreji, a to z obavy o udržení přístupu k americkému dolarovému systému pro vyrovnávání mezibankovních plateb. Takže se předpokládá, že Rusko bude ve stále složitější situaci ohledně přístupu k Číně.