Reakce bude tvrdá, varuje Netanjahu. Izraelci plánují pomstu Hizballáhu za nedělní útok na děti

Netanjahu v pondělí zavítal do města Majdal Šams, kde se v neděli odehrál smrtící raketový útok na dětské hřiště, který zabil 12 dětí a dospívajících. „Tyto děti jsou naše děti, jsou do děti nás všech. Stát Izrael to nehodlá a nemůže nechat být. Naše odpověď přijde a bude tvrdá,“ upozornil premiér podle americké stanice CNN.

Čekali ho ale rozzlobení demonstranti. Při prohlídce místa ho nazývali vrahem a požadovali, aby odešel, jak napsal server Times of Israel. Další drželi v rukou transparenty označující Netanjahua za válečného zločince.

Izraelský premiér jejich výtky nebral na vědomí. „Hizballáh zde s íránskou podporou odpálil íránskou raketu, která připravila o život 12 čistých duší. Dvanáct chlapců a dívek, kteří zde hráli fotbal a bohužel se nemohli dostat do krytu. Srdce je z této těžké tragédie rozerváno. Objímáme rodiny, které prožívají nepopsatelné utrpení,“ prohlásil.

Hizballáh popřel, že by se na nedělním útoku podílel. Izrael a Spojené státy ale militanty z útoku obvinily a izraelská armáda rovněž poskytla důkazy, které je s útokem spojují.

Netanjahu na místě tragédie položil věnec a popsal Židy a Drúzie jako bratry. „Máme smlouvu o životě, ale bohužel je to také smlouva o chvílích ztráty a zármutku. Objímáme vás,“ pronesl. Dodal, že Izrael „bude stát po boku“ druzíjské komunity „navždy“.

Izraelský bezpečnostní kabinet v neděli po svém více než čtyřhodinovém zasedání pověřil premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta, aby rozhodli o rozsahu a načasování reakce na raketový útok Hizballáhu na Golanské výšiny. Ministr financí Bezalel Smotrič a ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir se podle zdroje z izraelské vlády zdrželi hlasování.

Bezpečnostní kabinet diskutoval i izraelských rukojmích zadržovaných militantním hnutím Hamás v Pásmu Gazy, o dalších krocích Izraele v tomto směru se však bude jednat na příštím setkání.