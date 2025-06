Musk se zbláznil, prohlásil Trump. Chce mu sebrat všechny dotace

Napětí mezi dvěma nejvýraznějšími postavami současné americké politiky a technologického světa narůstalo několik týdnů a nyní vyvrcholilo. Trump se během dne nechal slyšet, že je Muskem „zklamaný“ a zpochybnil jejich dosud pevné spojenectví. Musk na to okamžitě reagoval na síti X s tím, že prezident projevuje „nevděk“ a připsal si zásluhu na jeho návratu do Bílého domu: „Bez mě by Trump volby prohrál.“

K roztržce došlo kvůli kontroverznímu daňovému a výdajovému balíčku, který nedávno prošel Sněmovnou reprezentantů a čeká na projednání v Senátu. Musk, jenž nedávno opustil pozici v nově vytvořeném ministerstvu pro vládní efektivitu (Doge), se do návrhu tvrdě opřel a označil ho za „odpornou zrůdnost“. Vyčítal mu mimo jiné nárůst amerického dluhu a vyzval občany, aby kontaktovali své zástupce v Kongresu a postavili se proti zákonu.

Prezident Trump během tiskové konference s německým kancléřem Friedrichem Merzem návrh hájil. Podivil se nad tím, že Musk, který údajně patřil k těm, kdo dokument podrobně znali, najednou otočil. Naznačil také, že Muskovi vadí zrušení některých pobídek pro elektromobily, které by mohly ovlivnit podnikání Tesly.

Musk to popřel s tím, že podpora pro elektromobily sice v návrhu chybí, ale skutečný problém spočívá v „obrovském množství zbytečného utrácení“, které zákon obsahuje. Výrazem „pork“ – v americkém politickém žargonu označení pro neefektivní a zájmově motivované výdaje – se snažil poukázat na podle něj nepřijatelné části návrhu.

Partnerství mezi Trumpem a Muskem začalo v červenci loňského roku, kdy Musk vyjádřil prezidentovi podporu po pokusu o atentát během kampaně v Pensylvánii. Podle dostupných informací investoval šéf Tesly do Trumpova návratu do Bílého domu zhruba 290 milionů dolarů.

Ve čtvrtek Musk v sérii příspěvků na síti X tvrdil, že bez něj by Trump prohrál volby, demokraté by ovládli Sněmovnu a Senát by měl jen těsnou republikánskou většinu. „Taková nevděčnost,“ uzavřel svůj výpad.

V jiném příspěvku navrhl založení nové politické strany, která by podle něj zastupovala „80 % Američanů ze středu“. V následujících hodinách sdílel příspěvky volající po Trumpově rezignaci, zpochybnil jeho celosvětový tarifní plán s tím, že přivede USA do recese, a dokonce naznačil bez důkazů, že se prezident Trump objevuje ve spisech spojených s Jeffreyem Epsteinem.

Epstein byl v roce 2019 zatčen kvůli obvinění z obchodování s nezletilými a ve vězení zemřel. Trump tehdy uvedl, že ho znal „jako každý v Palm Beach“, ale že se s ním rozešel už dávno předtím.

Bílý dům reagoval okamžitě. Tisková mluvčí Karoline Leavittová uvedla, že „jde o nešťastnou epizodu Elona, který je frustrovaný z toho, že zákon neobsahuje jím požadované body“.

Na své síti Truth Social Trump napsal, že Musk „se prostě zbláznil“ a vyzval k okamžitému ukončení všech vládních dotací a smluv, z nichž Muskovy společnosti těží. „Vždy mě překvapovalo, že to Biden neudělal,“ poznamenal prezident.

Musk kontroval oznámením, že jeho firma SpaceX začne okamžitě vyřazovat z provozu kosmickou loď Dragon, která dosud sloužila k dopravě zásob a astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici.

Akcie Tesly během několika hodin po vypuknutí sporu klesly o 14 %, což představuje jednu z největších jednodenních ztrát společnosti za poslední roky.

Nezávislý Rozpočtový úřad Kongresu mezitím odhadl, že schvalovaný balíček zvýší americký dluh o 2,4 bilionu dolarů během následující dekády a připraví téměř 11 milionů Američanů o státní zdravotní pojištění. Bílý dům tato čísla zpochybňuje a tvrdí, že nepočítají s příjmy z nových cel.

Musk v čele Doge sice rozpustil celé agentury, včetně USAID, a tvrdí, že ušetřil 180 miliard dolarů, ale tato čísla jsou široce zpochybňována a zůstávají daleko za jeho cílem snížit vládní výdaje o dva biliony.