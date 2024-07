Odveta za raketový útok Hizballáhu je v rukou Netanjahua a Galanta. Při protiútoku útoku umírali lidé

Ministr financí Bezalel Smotrič a ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir se podle tohoto zdroje zdrželi hlasování.

Bezpečnostní kabinet diskutoval i izraelských rukojmích zadržovaných militantním hnutím Hamás v Pásmu Gazy, o dalších krocích Izraele v tomto směru se však bude jednat na příštím setkání.

Krátce po skončení zasedání izraelského bezpečnostního kabinetu libanonská média informovala o izraelských náletech na cíle v blízkosti měst Húlá a Markaba na jihu Libanonu. Podrobnosti o útocích nebyly bezprostředně k dispozici.

Times of Israel poznamenal, že na obě oblasti zaútočila izraelská armáda od říjnového vpádu Hamásu do jižního Izraele mnohokrát, takže se nezdá, že by to byla avizována odpověď židovského státu na raketový útok Hizballáhu.

Při útoku Íránem podporovaného Hizballáhu na Izraelem okupované Golanské výšiny jedna z raket dopadla na fotbalové hřiště v malém drúzském městě Madždal Šams. Oběti bylo deset až 20 let, uvedla izraelská armáda.

Nejméně dvě oběti na životech a tři zraněné si pak vyžádal odvetný izraelský dronový útok na jiholibanonské město Šakra. Mezi zraněnými je i jedno dítě, uvedla libanonská civilní ochrana.

Záchranné složky neupřesnily, zda v případě obětí šlo i civilisty, nebo mezi nimi byli i ozbrojenci.

Jde o první smrtící útok Izraele na Libanon od soboty, kdy libanonské militantní hnutí Hizballáh podle Izraele podnikl raketový útok na Izraelem okupované Golanské výšiny, který si vyžádal 12 obětí na životech včetně teenagerů a dětí.