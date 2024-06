Řečtí pohraničníci budou čelit obviněním z úkladných vražd. Podle BBC schválně nechávají topit migranty

Britská stanice BBC oslovila řeckou pobřežní stráž v reakci na obvinění z toho, že během uplynulých tří let zapříčinila smrt několika desítek migrantů. V jednom případě mělo dokonce dojít k úmyslnému vhození devíti osob do vod Středozemního moře. Řecký orgán ale takováto nařčení důrazně odmítá.

Stanice údajně ukázala bývalému vysokému důstojníkovi řecké pobřežní stráže video, kde bylo 12 osob naloženo do člunu a poté opuštěny uprostřed volného moře. Podle popisu BBC se měl zvednou ze židle a prohlásit, že „se jedná o zjevně nezákonný čin a mezinárodní zločin“.

Došlo na analýzu celkem patnácti incidentů, které vedly k úmrtí 43 osob. U některých se podařilo získat i přímé svědectví. „Sotva jsme zakotvili, zezadu se na nás vrhla policie. Byli tam dva policisté v černém a tři další v civilu. Byli maskovaní, bylo jim vidět jen do očí. Začali s tím Kameruncem. Hodili ho do vody. Pomalu mu ruka sklouzla pod hladinu a voda ho pohltila,“ vylíčil traumatickou zkušenost muž z Pobřeží slonoviny.

Stejný respondent pak popsal bití ze strany strážníků. „Na hlavu mi padaly rány pěstí. Bylo to, jako by bili zvíře,“ řekl. Podařilo se mu doplavat ke břehu i přesto, že ho policisté vhodili do vody bez záchranné vesty. Těla dvou jeho spolucestujících Sidyho Keity a Didiera Nana byla později nalezena na tureckém pobřeží.

Nepříjemnou zkušenost prožil také jeden ze somálských uprchlíků. „Hodili mě svázaného doprostřed moře. Chtěli, abych zemřel,“ uvedl s tím, že se mu podařilo plavat na zádech a následně uvolnit jednu ruku ze šňůry tak, aby mohl plavat. Zemřeli tři členové jeho skupiny, samotného Somálce nakonec našla turecká pobřežní stráž.

Jiného muže, tentokrát ze Sýrie, řecká pobřežní stráž vrátila do tureckých vod a naložila do záchranných člunů. Člun s jeho rodinou ale neměl uzavřený ventil. „Okamžitě jsme se začali potápět, viděli to. Slyšeli nás všechny křičet, a přesto nás nechali. První dítě, které zemřelo, byl syn mého bratrance. Pak už to šlo jedno po druhém. Další dítě, další dítě, pak zmizel sám můj bratranec. Do rána zemřelo sedm nebo osm dětí. Moje děti zemřely až ráno, těsně před příjezdem turecké pobřežní stráže,“ líčil Syřan, který do Řecka odcházel přes Turecko.

Podle dostupných informací řecká pobřežní stráž běžně vrací uprchlíky do Turecka. Migranti sice mají možnost na několika řeckých ostrovech žádat o azyl, mnoho z nich se zde ale kvůli chování Řeků vůbec nedostane.

Takováto podezření zřejmě povedou k rozsáhlému vyšetřování. Nepůjde ale o vyšetřování toho, že řečtí pohraničníci navracejí migranty do tureckých vod. Ve hře jsou daleko závažnější prohřešky – úkladné vraždy.