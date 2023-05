Rekordní počet Rusů loni vyměnil rodnou vlast za Finsko

Na nejnovější čísla upozornil server Moscow Times. "Můžeme vidět, že pro to v tuto chvíli hraje dost faktorů, které mají co do činění s válkou na Ukrajině," vysvětlil Johannes Hirvela z finského imigračního úřadu.

Podle Hirvely přišli lidé nejen jako žadatelé o azyl, ale také z pracovních důvodů. "Finští zaměstnavatelé také opouštěli Rusko, přičemž někteří z nich chtěli po svých ruských zaměstnancích, aby pokračovali v práci ve Finsku," dodal.