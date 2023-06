Rusko připravuje „katastrofu" v krymské chemičce Titan v Armjansku, oznámil GUR

Podle informací získaných rozvědkou se zdá, že v areálu Krymského titanu byly Rusy rozmístěny miny. Případný výbuch by mohl uvolnit do ovzduší amoniak, který se v továrně používá jako chladivo, a tak by vzniklo nebezpečí pro obyvatele Armjánsku a okolní oblasti.

Titan, chemický závod na Krymu Foto: GUR

Podle informací získaných od ukrajinské rozvědky (GUR - v ukrajinštině HUR - pozn. redakce) zničení Kachovské přehrady a s tím související nedostatek vody v Severokrymském kanálu vážně narušily výrobní procesy v chemické továrně. V Armjansku se nyní šíří spekulace o tom, že Rusové zvažují opuštění továrny. Současně ruské ženijní jednotky rozmisťují miny jak ve stále funkčních dílnách, tak i v okolí. Ukrajinská rozvědka tvrdí, že výbušniny byly umístěny i v dalších částech areálu. Je třeba zdůraznit, že Severokrymský kanál má klíčový význam pro zásobování vodou celého Krymského poloostrova, který byl nelegálně anektován Ruskem v roce 2014.

"Teroristický útok na podnik Krymský titan, k němuž se připravují ruští okupanti, bude znamenat uměle vyvolanou technickou katastrofu s hrůznými následky," citoval dopis varování rozvědky.

Chladicí zařízení závodu spotřebuje asi 200 tun čpavku, uvedla společnost. Vdechování látky může způsobit pálení očí, nosu a krku a kašel. GUR uvedl, že pokud v elektrárně dojde k explozi, oblak čpavku by mohl pokrýt okolní oblasti do půl hodiny.

Podle GUR budou Armjansk, krymský okres Krasnoperekopsk a jižní okresy ukrajinské Chersonské oblasti silně ohroženy.