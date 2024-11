Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov v této souvislosti zdůraznil, že USA by mohly sehrát klíčovou roli v ukončení války na Ukrajině, přičemž připomněl, že Amerika je do konfliktu „přímo zapojena“. Peskov dodal, že ačkoli změna není jistá, USA by svým zahraničněpolitickým směrem mohly výrazně ovlivnit průběh konfliktu.

Podle Peskova ukrajinský konflikt nejde ukončit „ze dne na den“, ale Spojené státy mohou významně přispět k jeho řešení, pokud pod vedením nového prezidenta přehodnotí svou zahraniční politiku. Kreml v této souvislosti opakovaně zdůraznil, že USA mají v konfliktu rozhodující postavení, a vyjádřil naději, že Trump, který se prohlásil vítězem voleb, tuto pozici zohlední ve své strategii.

Trump ve svém povolebním projevu přislíbil americkému národu „zlatý věk“ a ukončení válek ve světě, což Peskov označil za důležité. Nicméně upozornil, že po převzetí prezidentského úřadu se Trumpova rétorika může změnit, jak už se u politiků často stává.

Bývalý ruský prezident a nynější místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv se také vyjádřil k Trumpovu vítězství a zdůraznil, že pro Ukrajinu může znamenat „špatnou zprávu“.

Podle Medveděva je Trump především byznysmen a nerad investuje do projektů, které podle něj nemají přímý přínos pro Spojené státy. Ukrajina by tedy podle něj mohla být jednou z oblastí, kde Trump omezí finanční podporu, což by mohlo výrazně ovlivnit ukrajinskou obrannou strategii.

Medveděv na sociální síti uvedl, že Trump se pravděpodobně pokusí omezit americké výdaje na podporu Ukrajiny, protože USA podle něj již nechtějí financovat „nenasytné mezinárodní organizace a různé charitativní projekty“. Dodal však, že Trump bude muset čelit tlaku amerického politického systému, který ho může nutit v určité míře ve financování Ukrajiny pokračovat.

Trump se na Floridě již prohlásil za vítěze prezidentských voleb, čímž si zajistil titul 47. prezidenta USA. Pokud skutečně dojde ke změně přístupu USA, Kreml doufá, že Spojené státy přehodnotí svou pozici vůči Ukrajině a uvolní napětí ve vztazích s Ruskem.