Rusku se nelíbí jaderné cvičení NATO

Peskov v pondělí prohlásil, že "v podmínkách horké války, která probíhá v rámci ukrajinského konfliktu, takové cvičení nevede k ničemu jinému než k další eskalaci napětí." Kreml tak jasně vyjádřil své obavy z možného dopadu manévrů NATO na již tak vyhrocenou situaci v regionu.

Navíc mluvčí Kremlu zdůraznil, že Moskva nemůže za současných okolností vést rozhovory o jaderných zbraních s USA, přestože Washington by o taková jednání měl zájem. Peskov uvedl, že západní jaderné mocnosti jsou přímo i nepřímo zapojeny do konfliktu proti Rusku, což komplikuje možnost diplomatických rozhovorů. "Bezpečnostní jednání by proto musela mít mnohem širší rozsah," dodal.

Cvičení Steadfast Noon začalo v pondělí a zúčastní se jej zahrnovat přibližně 60 letadel z 13 členských zemí NATO. Mezi těmito letouny budou i stíhačky schopné nést americké jaderné bomby umístěné v Evropě, bombardéry dlouhého doletu, průzkumné letadlo a letadlo pro doplňování paliva ve vzduchu. V rámci cvičení se budou provádět cvičné lety nad západní Evropou, avšak bez použití skutečných zbraní.

NATO uvedlo, že Steadfast Noon je "rutinní a opakované cvičení" a není přímou reakcí na ruskou invazi na Ukrajinu. Aliance však zároveň naznačila, že tato manévry vysílají jasný signál Moskvě, že NATO je připraveno bránit se i jadernými zbraněmi, pokud by to bylo nezbytné.

Toto cvičení přichází v době, kdy vztahy mezi Západem a Ruskem jsou na bodě mrazu kvůli pokračující válce na Ukrajině. Západní mocnosti opakovaně obvinily Moskvu z použití jaderných hrozeb k zastrašování a destabilizaci regionu, zatímco Rusko vnímá vojenské aktivity NATO jako provokaci a ohrožení své bezpečnosti.

Nedávná ruská rétorika naznačuje, že Moskva bude nadále bedlivě sledovat jakékoliv aktivity NATO, zejména ty, které zahrnují jaderné technologie. Zatímco aliance zdůrazňuje, že se jedná o rutinní cvičení, zůstává otázka, zda tato vojenská operace nepřispěje k dalšímu prohloubení už tak křehkých vztahů mezi NATO a Ruskem.