Rusové na Ukrajině mučí a znásilňují lidi. Znepokojuje nás to, vzkazuje OSN

Výbor podle Reuters v pátek vyzval ruské úřady, aby vyšetřily obvinění z porušování lidských práv během invaze na Ukrajinu. Ruská diplomatická mise při OSN se k záležitosti zatím nijak nevyjádřila.

Orgán ve své zprávě upozorňuje na nadměrné používání síly, svévolné zadržování a zabíjení lidí i na deportace ukrajinských dětí do Ruska. To odmítlo poskytnout OSN informace o vedení konfliktu. Dříve ale popřelo, že páchá zvěrstva a úmyslně útočí na civilisty. K deportacím pak uvedlo, že děti jenom posílá do bezpečí.

"Nezájem Ruské federace řešit s námi tyto záležitosti nám nebrání v tom, abychom dospěli k závěrům, ačkoliv je naše práce těžší," řekl člen výboru novinářům s tím, že by přivítal konstruktivní dialog.