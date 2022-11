Rusové ústup z Chersonu nezvládli, jsou pod palbou. Mobilizovaní vojáci se zhroutili, míní analytik

Ruská tvrzení o úspěšné evakuaci zhodnotil jako lež. „Nově zmobilizovaní vojáci, kteří měli krýt tento ústup, se zhroutili. Ukrajinci postoupili velmi rychle, teď už vidíme všude, že jsou v Chersonu. Rusové tvrdí, že se evakuovali, a že tam nic ani nikoho nenechali. Což je hezká pohádka,“ řekl analytik pro EuroZprávy.cz.

Povšiml si také, že na ruských sociálních sítích propukla panika. Tu připisuje zprávám od ruských vojáků z této oblasti. „Někteří vojáci z této oblasti hlásili, že to Rusové schytali opravdu těžce. Tím, že se zhroutily jednotky, které kryly ústup, mohli Ukrajinci velice rychle postoupit dopředu,“ konstatoval Visingr.

Dělostřelectvo spustilo palbu a Rusové se dostávají do úzkých nejen na západním břehu Dněpru. Ukrajinci mají na dostřel už i ten východní. Právě tam se jejich jednotky stahují. „Dělostřelectvo nemá problém střílet do hloubky ruské obrany a ztráty jsou zřejmě obrovské. Antonivský most spadl a Rusové se posouvali hlavně s pomocí plavidel a trajektů. To vše se ocitlo pod palbou a ty jednotky se nejsou schopny bránit, když vystupují nebo nastupují na plavidla. Navíc jde o dělostřeleckou palbu, tam nedošlo k přímému bojovému kontaktu,“ informoval EuroZprávy.cz analytik.

Zopakoval, že v kontaktu s nepřítelem byli evidentně mobilizovaní vojáci, kteří ústup měli krýt. „Rusové to opravdu nezvládli,“ uznal.

Obnova Chersonu zřejmě proběhne v nebezpečí

Visingr pro EuroZprávy.cz také zmínil, že se situace jako v Chersonu dlouho řešit nemusela. „Předpokládám, že se Ukrajinci budou snažit, aby zde fungovaly alespoň základní veřejné služby na základní úrovni. Pak se uvidí co dál. Je otázka, v jakém stavu jsou ruské jednotky na východním břehu.“ Nemyslí si však, že se ukrajinské ozbrojené síly pokusí o obojživelný přechod Dněpru. „I když nás už mnohokrát překvapili. Zatím to tak ale nevypadá,“ doplnil bezpečnostní analytik.

Pro Ukrajince je zisk Chersonu nesmírně důležitý. „Vojensky i politicky je to pro ně nesmírně důležité. Z vojenského hlediska Rusové utrpěli další strašlivou porážku. Představy z posledních týdnů a měsíců o ruském postupu například na Oděsu byly fantasmagorické. Z politického hlediska byl Cherson jediné hlavní město oblasti, které Rusové obsadili,“ upozornil EuroZprávy.cz Visingr.

Ruská propaganda často nechala místní opakovat „Rusko je tady navždy“. Teď analytik čeká, s čím propaganda přijde. „Přišli o oblast, kterou připojili k Rusku. Nemůžou jen tak říct, že Ukrajina vstoupila na ruské území a oni prohráli. Už včera to prezentovali tak, že nebojují s Ukrajinou, ale s NATO. Jenže to, že je něco kolosální pitomost, ještě neznamená, že to Rusové neudělají,“ předpokládá.

Doplnil, že Ukrajinci již při protiofenzivě získali zpět polovinu toho, co Rusové obsadili od začátku války. „Objektivně to byla velmi náročná operace. Nezvládli leccos, tak teď nezvládli další náročnou věc. Už je tady odříznutý Krym. Existují satelitní fotky, že se na severu Krymu Rusové zakopávají a budují opevnění a překážky. Válka přesto ještě neskončí, bude i příští rok,“ uzavřel pro EuroZprávy.cz Visingr.