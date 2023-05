Rusové zadrželi někdejšího zaměstnance ambasády USA, viní ho ze spiknutí

Pondělní večer nabídl v Tampere jeden z nejdramatičtějších zápasů, když se proti sobě postavili odvěcí rivalové Finové a Švédové. Na první gól se sice čekalo až do konce druhé třetiny, nakonec se ale vyrovnaný duel dostal až do samostatných nájezdů, v nichž nakonec uspěli hokejisté Tre Kronor. Do nájezdů dospěl i duel skupiny B mezi Slovenskem a Kanadou, když favority ze zámoří značně trápil debutující slovenský gólman Hlavaj, nová posila extraligové Plzně. Díky jeho zákrokům naši východní sousedé padli až po penaltách 1:2. Němci pak po pondělí stále čekají na první výhru na turnaji, když i tentokrát těsně prohráli s USA.