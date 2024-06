Schůzka Putina s Kimem: KLDR přijde Rusku na pomoc, bojujeme proti hegemonii USA

"V současnosti společně bojujeme proti hegemonistickým a neokolonialistickým praktikám Spojených států a jejich satelitů," řekl Putin podle AFP, která se odvolala na prezidentova vyjádření zprostředkovaná ruskými státními tiskovými agenturami.

Putin v úterý přicestoval na dvoudenní státní návštěvu KLDR. S Kimem podepsal ve středu v Pchjongjangu smlouvu o komplexním strategickém partnerství mezi oběma zeměmi.

Podle Kima má nicméně dohoda obranný a mírový charakter. "Nepochybně urychlí vytvoření nového multipolárního světa," podotkl Kim. Severokorejský lídr dodal, že tato smlouva plně přispívá k udržování míru a stability v regionu.

Rostoucí spolupráce mezi Moskvou a Pchjongjangem způsobuje znepokojení v Jižní Koreji, v řadách západních zemí i na Ukrajině, konstatuje AFP.

USA a jejich spojenci tvrdí, že Severní Korea poskytuje Rusku střelivo a rakety, které jsou následně použity na Ukrajině. Kyjev hlásil, že na bojišti našel úlomky severokorejské munice.

Putinova návštěva v KLDR přichází v době rostoucích obav z dohody o zbrojení, která by mohla zahrnovat severokorejskou munici pro ruskou válku proti Ukrajině. KLDR by za to mohla dostávat ekonomickou pomoc a technologie z Ruska, což by mohlo posílit její jaderný a raketový program.

Pchjongjang i Moskva popírají obvinění z dovozu severokorejských zbraní a munice, což by porušovalo několik sankcí Rady bezpečnosti OSN. Rusko a Čína však poskytují politické krytí Kimovým snahám o rozšíření jaderného arzenálu tím, že opakovaně blokují snahy USA o uvalení nových sankcí OSN kvůli severokorejským raketovým zkouškám.

Severokorejský vojenský jaderný program nyní zahrnuje vývoj mezikontinentálních balistických raket, které mohou potenciálně zasáhnout americkou pevninu. Pchjongjang však možná potřebuje vnější technologickou pomoc, aby mohl svůj zbrojní program dále rozvíjet.

Existují náznaky, že Rusko poskytuje Severní Koreji pomoc s technologiemi souvisejícími s vesmírnými raketami a vojenskými špionážními družicemi, které Kim považuje za klíčové pro monitorování a zastrašování.