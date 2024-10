Situace v Pásmu Gazy je kritická. Statisícům lidí hrozí hladomor

WFP informoval, že v sousedních zemích, konkrétně v Egyptě a Jordánsku, je připraveno na 94 000 tun potravin, které by mohly pomoci nasytit milion lidí na čtyři měsíce. Avšak kvůli omezenému počtu otevřených hraničních přechodů se humanitární organizaci nedaří tuto pomoc do Pásma Gazy doručit. V říjnu se tak do oblasti dostalo pouze 5000 tun pomoci, což podle WFP nestačí k pokrytí potřeb místních obyvatel.

Izrael obsadil přechod Rafah na hranici s Egyptem už v květnu a od té doby kontroluje všechny cesty vedoucí do této pobřežní enklávy. WFP proto apeluje na nutnost uvolnění opatření, aby mohla humanitární pomoc bezpečně a plynule proudit. Současné podmínky, které vyžadují schvalování nákladních vozů a jejich řidičů na kontrolních bodech, totiž přispívají ke zpožděním.

Světový potravinový program zdůrazňuje, že pokud se situace v oblasti neuklidní a nebude umožněno efektivně dopravovat potravinovou pomoc, hrozí obyvatelům Pásma Gazy vážné riziko hladomoru.

Humanitární organizace Welthungerhilfe z Německa už dříve prohlásila, že situace v Pásmu Gazy připomíná "apokalypsu", přičemž podle ní utrpení civilistů neustále roste.

Předseda organizace Mathias Mogge popsal, že destrukce a zoufalství, kterému jsou místní obyvatelé vystaveni, jsou podle pracovníků na místě jedny z nejhorších, jaké kdy v krizových oblastech zažili.

Navzdory kritické situaci v Gaze zůstává pomoc pro tamní civilisty výrazně omezena. Lidé často přežívají v přeplněných stanových táborech na úzkém pásu země mezi mořem a troskami zničených budov, přičemž oblast je nadále pod tlakem izraelských náletů a ostřelování. Drony nad nimi krouží téměř neustále, což přispívá k trvalému strachu a zoufalství místních obyvatel.

Organizace Welthungerhilfe rovněž odsoudila útok Hamásu na Izrael ze 7. října 2023, kdy proiránští militanti zabili zhruba 1 200 lidí a zajali 250 rukojmí. Společnost zároveň vyzvala k propuštění všech zajatých osob a k ukončení násilí, které každodenně ničí životy nevinných lidí.

Situace v oblasti je mimořádně složitá i pro děti, uvedl mluvčí Dětského fondu OSN (UNICEF) James Elder. Podle něj mnoho vážně zraněných dětí nemůže opustit Gazu, protože sanitkám s pacienty není dovoleno překročit hranice enklávy.

„Děti, které přežijí bombardování, často umírají na následky zranění kvůli nemožnosti dostat se k potřebné péči,“ dodal Elder. Počet evakuovaných dětí dramaticky poklesl od května, kdy byl uzavřen hraniční přechod Rafah na hranici s Egyptem.

Světová zdravotnická organizace (WHO) odhaduje, že v Gaze je přes 12 000 pacientů, kteří potřebují urgentní převoz do nemocnic mimo území. WHO proto apeluje na vytvoření humanitárních koridorů, které by umožnily zraněným a nemocným lidem dostat se k lékařské pomoci.

Izraelská armáda vede v Pásmu Gazy už více než rok bombardovací a pozemní operace s cílem eliminovat militantní hnutí Hamás. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, které kontroluje Hamás, už při těchto operacích zahynulo více než 42 000 lidí. Tyto údaje však nerozlišují mezi civilisty a bojovníky, což znesnadňuje celkový přehled o ztrátách na životech.

Humanitární organizace volají po urgentním zásahu mezinárodního společenství a po opatřeních, která by obyvatelům Gazy poskytla základní podmínky pro přežití.