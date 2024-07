Slovensko zažilo po atentátu na Fica další útok na politika

"Podezřelou osobu policie krátce po skutku zadržela a umístila v cele policejního zajištění," uvedla krajská policejní mluvčí Zuzana Šefčíková. Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání pro přečiny porušování domovní svobody a ublížení na zdraví. Policie poskytne další informace, jakmile to umožní okolnosti.

Podle tajemníka strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti Dušana Stríže došlo k útoku ve čtvrtek odpoledne na pozemku poslance Luptáka u jeho domu. Rozsah zranění nespecifikoval. Plánovaná sobotní debata s občany v Humenném byla zrušena.

"Politická polarizace, extrémismus a nenávist, které se tu šířily poslední roky, se staly běžnou součástí veřejného diskurzu. Nenávist a strach jsou systematicky využívány k manipulaci masy, což vede k radikalizaci a sociálnímu rozkladu," řekl Stríž.

Tajemník apeloval na slovenské občany, aby si uvědomili, kam země směřuje, a začali se soustředit na to společné, nikoliv na to, co je rozděluje. "Násilí bude vždy násilím, a to bez ohledu na to, jaký byl motiv," dodal.

Ľupták nicméně v pátek dopoledne uvedl, že útok na jeho osobu nebyl politicky motivovaný. Podle Denníku N řekl, že incident souvisí se sporem o pronájem ubytování, které poskytuje. Poslanec ho měl zrušit čtyřem matkám s dětmi kvůli nevhodnému chování, přičemž ty na něj zavolali motorkáře a jeden z nich ho napadl.

Slovensko letos zažilo jeden mimořádný případ útoku na vysoce postaveného politika. V polovině května došlo k atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) po výjezdním zasedání vlády v Handlové. Specializovaný trestní soud v Pezinku v květnu poslal pachatele do vazby. Fico minulý týden poprvé od květnového atentátu zavítal na jednání vlády