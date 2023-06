Smrt těhotné ženy a její rodiny zasáhla i profesionály. Reportérka neudržela slzy

Tato nedělní tragédie zasáhla celé Slovensko, ale troufáme si tvrdit, že každého i z Česka, kdo zprávu četl nebo zaslechl. Nehoda, při které přišli o život těhotná žena, její manžel a osmiletá dcera, a kdy jediné přežilo pouhé roční dítě je tak téměř nevyslovitelná, že když reportérka TV Markíza informovala diváky o této události, neudržela slzy. Emoce však stejně postihly i hasiče, kteří na místo zásahu přijeli a museli ihned zachraňovat.

Roční chlapeček byl obklopen šťastnou a láskyplnou rodinou. Jediná osudová chvíle změnila vše. Během této tragické události přišel o oba své rodiče, starší sestru a dokonce i o nenarozeného sourozence. Nedělní tragédie nedaleko obce Strekov se dotkla každého, kdo má srdce na správném místě, a nikdo nezůstal lhostejný.

Veľké Ludince, tedy rodiště zesnulé jedenatřicetileté učitelky Evy se ponořilo do hlubokého smutku. "Je to neuvěřitelná tragédie a vyjadřuji rodině svou upřímnou soustrast. Celá obec se sjednotila, aby podpořila pozůstalé. Nikdy jsme nezažili něco tak strašného - pohřbíváme tři milované osoby do jednoho hrobu. Všichni prožíváme smutek," sdělila starostka obce Zita Cseri pro portál Nový Čas.

Starostka rodinu velmi dobře znala. "Byli to šikovní, úspěšní a velmi dobří lidé. Celý víkend byli tady u prarodičů a domů se už nikdy nevrátili. Malého Timonka si vzali v úterý z nemocnice, a pokud vím, bude se o něj zatím starat Eviččina sestra. Jak to bude dál, jestli u ní zůstane natrvalo, nebo bude u prarodičů, to nevím," dodala.

Zpráva o tragédii však nezasáhla pouze ty, kteří rodinu osobně znali. Dotkla se také zkušených profesionálů jako hasiči, záchranáři, policisté a novináři.

"Tato nehoda byla svým charakterem specifická, co se týče bilance zraněných. Samozřejmě i v nás zanechala nějakou stopu. Na něco takového se nedá připravit. Každý z nás má děti," přiznal velitel zásahu Oliver Daniš.

Mezi těmi, kteří při příjezdu na místo tragédie zasahovali a doufali, že se podaří oživit osmiletou dívku, byl i on. Bohužel, snahy hasičů a záchranářů nevedly k úspěchu. "My jsme při oživování asistovali až do konce. Vždy jsou to hrozné situace, o to těžší je, jsou-li tam děti. Musíme to však brát profesionálně, na nás to dolehne vždy až poté, kdy je po všem," dodal Daniš.

Podobně se vyjádřil i syn moderátora Patrika Švajdy během rozhovoru pro TV Markíza. Jako zkušený profesionální hasič měl právě v té osudné neděli službu. "Byli tam nezletilí a celá rodina. To vždy nabírá na větší vážnosti. Vždy je to těžké, ale tohle bylo horší než ostatní situace," reagoval.

Na místo nehody v neděli se vypravila také řada novinářů, včetně Moniky Kolekové, reportérky TV Markíza. I přesto, že jsou zvyklí na podobně tragické událostí, ani ona nedokázala potlačit své emoce. Během živého vysílání jí z očí nečekaně vytryskly slzy.

Poslední rozloučení s manžely a jejich osmiletou dcerkou proběhne ve čtvrtek v obci, odkud rodina pochází. Mši v kostele odslouží římskokatolický biskup Vilém Judák. Na klidný průběh pohřbu bude podle portálu tvnoviny.sk dohlížet obecní i státní policie.