"Snižme výdaje na Vánoce." Papež vyzval ke skromnosti a k pomoci Ukrajincům

Papež František dnes vyzval k tomu, aby lidé letos slavili skromněji Vánoce a to, co ušetří za dárky či oslavy, poslali Ukrajincům, kteří trpí kvůli válce. Papež to řekl na závěr pravidelné generální audience ve Vatikánu. Podle agentury EFE tak znovu vyjádřil solidaritu s ukrajinským lidem, což ve svých projevech a modlitbách od začátku ruské invaze udělal už mnohokrát.