Soud určil datum zahájení procesu s Trumpem v kauze Stormy Daniels

Ceny pečiva by měly klesat ve druhém pololetí letošního roku s tím, jak se postupně pekařům snižují ceny energií nebo mouky. Novinářům to dnes řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Letos v dubnu uvedl, že se chce zaměřit na to, proč pekaři ceny nesnižují. V pondělí se sešel se Svazem pekařů a cukrářů k vývoji situace na trhu.