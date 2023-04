Španělka Beatriz Flaminiová strávila 500 dnů v jeskyni. „Byla to skvělá zkušenost“

„Spala jsem, když pro mě přišli. Myslela jsem, že se něco stalo. Řekla jsem jim: Chtěla bych být laskavá a odpovědět vám na otázky, ale rok a půl jsem s nikým nemluvila... Bude tisková konference, dovolte mi se nejprve osprchovat, rok a půl jsem to nedělala," řekla sportovkyně. „Nedočetla jsem svou knihu,“ řekla poté, co se znovu objevila.

Když se alpinistka Flaminiová dostala do jeskynního podzemí poblíž Granady v jižním Španělsku, svět byl v jiné době. Bestiální ruská invaze na Ukrajinu se ještě neměla uskutečnit, královna Alžběta II. byla naživu a svět se stále vzpamatovával z pandemie koronaviru. Před vstupem do jeskyně řekla svému týmu, že si nepřeje, aby jí bylo řečeno, co se venku děje, i kdyby to znamenalo ztrátu milovaného člověka.

Proto se do jeskyně ještě před jejím výstupem spustili dva speleologové a psycholožka, aby ženu na návrat z podzemí připravili.

500denní pobyt v podzemí skončil v pátek 14. dubna 2023 v 9 hodin ráno. Přivítaly ji ovace. Žena svůj zážitek popsala jako „výborný, nepřekonatelný“.

Po celou dobu pobytu řada expertů kontrolovala prostřednictvím kamer její zdravotní i psychický stav a speleologové měli připraven rychlý plán evakuace pro případ nouze. Rovněž jí pod zem tým doručoval jídlo a vodu, ale bez přímého kontaktu s ní.

Flaminiová tak překonala dosavadní světový rekord v izolaci pod zemí, který držela podle televize RTVE Italka Christine Lanzoniová. Ta v roce 2007 strávila pod zemí dobrovolně 269 dní.