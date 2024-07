Starmer: Británie se v mém životě k Evropské unii nepřipojí

Že opětovní připojení Británie k EU ve skutečnosti příliš nehrozí v rozhovoru pro EuroZprávy.cz uvedla expertka na britskou politiku Monika Brusenbauch Meislová. Musely by s ním jednomyslně souhlasit všechny členské státy EU. Navíc by neustále panovala velká nejistota, zda si to Britové za nějakou dobu opět nerozmyslí a nebudou chtít opět vystoupit. Evropská unie ale není žádný hop-on hop-off autobus,“ shrnula s tím, že návrat Británie nemá žádná ze stran ve svém programu.

Lídr Labouristické strany a pravděpodobně příští premiér Velké Británie Keir Starmer takový nápad jednoznačně odmítl. Podle serveru Guardian se to týká i jednotného trhu nebo celní unie. „Nevím, jestli by to bylo možné. Mluvil jsem opravdu jasně o tom, že se k EU, jednotnému trhu ani celní unii nevrátím – ani neumožním návrat k volnému pohybu osob,“ upozornil.

Dohody mezi EU a Británií by ale chtěl zlepšit. „Myslím si, že bychom mohli dosáhnout lepší dohody, než je ta zpackaná za Borise Johnsona, a to v oblasti obchodu, výzkumu a vývoje a bezpečnosti,“ vyjmenoval Starmer.

Ve středu ale k novinářům promluvil ještě důrazněji. „Nevidím žádné okolnosti, za kterých by se Spojení království mohlo během mého života vrátit k jednotnému trhu EU, celní unii nebo volnému pohybu osob,“ řekl podle serveru The Times.

Pokud labouristé opravdu dosáhnout tak masivního úspěchu, jak předpokládají průzkumy, Starmer se stane premiérem ještě v pátek. Od toho dne ho bude čekat množství práce. „Kolik legislativy stihneme do konce července, je podle mého názoru sporné, protože časový plán je velmi napjatý, i když se mi zdá zřejmé, že ho budeme muset prodloužit. Budeme pracovat velmi tvrdě,“ vylíčil.

Bude muset řešit také řadu krizí, které současné konzervativní vedení Rishiho Sunaka nedořešilo. „Pokud jde o konkrétní věci, které uděláme, musíme počkat a uvidíme, co to bude, ale nemohu tady stát a předstírat vám nebo všem ostatním, že můžeme postavit vězení do 24 hodin po vyhlášení výsledků voleb,“ poznamenal. „Musíme se pustit do těžkých prací, abychom ten nepořádek vyřešili, ale je to jeden obrovský nepořádek,“ doplnil.

Starmer se také hodlá postavit proti populistům, které symbolizuje například nová strana Reform UK s Nigelem Faragem v čele. „Velmi mnoho výzev zde v Evropě a na celém světě bude podle mého názoru třeba řešit progresivními odpověďmi. A je na nás, abychom tuto argumentaci předložili – a abychom na ní spolupracovali s ostatními,“ uzavřel.