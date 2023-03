Süddeutsche Zeitung o Česku: Německo má přátele hned v sousedství

List poznamenává, že po odchodu populistů typu bývalého premiéra Andreje Babiše a někdejšího prezidenta Miloše Zemana je Česká republika opět pevně usazena mezi liberálními demokraciemi.

"Od zvolení někdejšího generála NATO Pavla je Česko opět pevně zakotveno v táboře liberálních demokratů. Po letech, kdy politické klima utvářeli populisté jako expremiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman, který se podbízel autokratům od Moskvy po Peking, se Češi rozhodli změnit směr," napsal Süddeutsche Zeitung. A poznamenal, že na toto rozhodnutí Čechů Německo neprávem nahlíží jako na okrajové.

"Ruská útočná válka proti Ukrajině posunula váhu v NATO a Evropské unii směrem ke zvýšenému významu středovýchodní Evropy," uvedl deník. O to více je podle něj zničující vzájemná nedůvěra mezi Berlínem a Varšavou. Süddeutsche Zeitung nečeká, že by se v této věci něco změnilo, dokud bude v Polsku u moci strana Právo a spravedlnost (PiS).

"České prozápadní vedení patří k rozhodným zastáncům Ukrajiny, aniž by bylo podobně jako to polské spojeno s hlubokou skepsí vůči Německu a jeho vládě. Už z tohoto důvodu si Česko, které je ostatně desátým největším obchodním partnerem spolkové republiky, zaslouží v Berlíně více než přátelský nezájem," dodal deník.

Podobným způsobem Süddeutsche Zeitung před necelými dvěma týdny komentoval inauguraci Petra Pavla. Deník tehdy vyzval německé představitele, aby si uvědomili, jaká se nyní otevírá šance pro rozvinutí vztahů mezi Berlínem a Prahou, neboť Česko má o debatu upřímný zájem.

Dosavadní komentáře německých médií si shodně všímají, že Pavel se do Německa vydává po Slovensku a Polsku na svou třetí zahraniční návštěvu, a to jen několik dní po nástupu do funkce. Do německé metropole zamířil Pavel dnes. Původně chtěl cestovat autem, nakonec zvolil letadlo.

Oficiální program čeká prezidenta Pavla v úterý, kdy se setká mimo jiné se svým německým kolegou Frankem-Walterem Steinmeierem nebo se spolkovým kancléřem Olafem Scholzem. Pavel o cestě řekl, že ji chce využít ke znovunastavení prezidentských vztahů a že v Berlíně neočekává žádná sporná témata.