Švédsko odstartovalo hon na medvědy. Vyhladí 20 procent populace

Úřady povolily ulovit 486 medvědů, což představuje přibližně 20 procent z celkového počtu těchto zvířat ve Švédsku. Odhaduje se, že počet medvědů ve Švédsku tak ve srovnání s rokem 2008 klesne o zhruba 2000 jedinců.

Ochranáři však varují, že pokud se v některých zemích nezajistí dostatečná ochrana, mohla by evropská populace medvěda hnědého čelit riziku kolapsu. "Jde o čistě trofejní lov," uvedl Magnus Orrebrant ze švédského sdružení na ochranu masožravců. Podle něj Švédsko namísto ochrany těchto zvířat ve volné přírodě upřednostňuje jejich zabíjení.

Ve 20. letech minulého století byli medvědi hnědí ve Švédsku téměř vyhubeni kvůli intenzivnímu lovu, připomíná The Guardian. Díky ochranářským opatřením se jejich populace do roku 2008 zvýšila na zhruba 3300 jedinců. Během posledních pěti let však bylo uloveno velké množství medvědů, přičemž loni bylo zaznamenáno rekordních 722 úlovků.

Letos může být kromě stanoveného počtu 486 medvědů uloveno i více zvířat, pokud budou představovat hrozbu pro hospodářská zvířata.

Magnus Rydholm ze švédského svazu pro lov a volnou přírodu uvedl, že lovci postupují podle vládních opatření. "Vše je otázka rovnováhy mezi lidmi a velkými predátory. Proto zítra začíná lov medvědů," řekl. Někteří lovci však vyjádřili obavy z klesajícího počtu medvědů hnědých.

Medvěd hnědý je v Evropě přísně chráněný druh a ochranáři upozorňují, že vysoké kvóty pro lov jsou v rozporu s příslušným nařízením EU z roku 1992, které zakazuje úmyslný lov či zabíjení přísně chráněných druhů. Platnost tohoto nařízení může být však zrušena v krajním případě, například na ochranu veřejné bezpečnosti, úrody či místní fauny a flóry, dodává The Guardian.