Švédsko za nevhodné aktivity vyhostí další ruské diplomaty

Obliba různých typů proteinových doplňků je mimo jiné způsobena jejich vysokou univerzálností. Bez ohledu na typ tréninkového cíle a stravy jsou bílkoviny v lidském těle jednoduše nepostradatelné jako prostředek pro budování svalové hmoty. To znamená, že v tomto ohledu neexistují žádná omezení a takzvaný WPC (Whey Protein Concentrate) může užívat téměř každý. Stojí pak za to podívat se na to, kdo by po syrovátkovém proteinovém koncentrátu sahat neměl, ale bude to především ze zdravotních důvodů. Vyplatí se tedy zjistit si o této problematice více informací.