Transgender Miss Holandsko. Vítězka se narodila jako kluk, pokusí se uspět i v Miss Universe

"Dokázala jsem to!" napsala Kollé po svém triumfu anglicky v rozradostněném instagramovém příspěvku. "Učinila jsem mou komunitu pyšnou a ukázala jí, že to můžeme dokázat," pokračovala už v nizozemštině.

CNN popsala, že v průběhu soutěže využívala vítězka této platformy k propagaci inkluzivnější podoby soutěží o královnu krásy. Například když Miss Universe požádala soutěžící, aby se popsali jedním slovem, zvolila si dvaadvacetiletá rodačka z Bredy slovo "vítězství".

"Protože jako malý kluk jsem se potýkala s překážkami, které mi stály v cestě. A podívejte se na mě teď - stojím tu jako silná a sebejistá trans žena," vzkázala do světa.

Pokud by nizozemská účastnice zvítězila i v Miss Universe, stala by se rovněž historicky první vítězkou. Soutěže krásy umožňují účast transgender soutěžících od roku 2012. Historii psala jako první Španělka Ángela Ponceová o šest let později, do finále se však neprobojovala.