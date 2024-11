Třeba Trump překvapí? Francouzi zatím neztrácení naději

Barrot své prohlášení učinil na Pařížském mírovém fóru, kde se setkali představitelé mezinárodních organizací, občanské společnosti a soukromého sektoru, aby diskutovali o globálních otázkách správy a mírových iniciativách.

„Pokud jde o spekulace o tom, jaké postoje nebo iniciativy by mohla nová americká administrativa přijmout, myslím, že bychom neměli předbíhat,“ uvedl Barrot. Dále zdůraznil, že Francie je připravena spolupracovat s novým americkým vedením a považuje za svou povinnost podporovat Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi. „Je zásadní poskytnout Ukrajině prostředky k obraně a čelit hrozbě ruského vlivu,“ dodal.

Barrot také varoval, že pokud by mezinárodní společenství ponechalo Rusku volné pole působnosti a tolerovalo jeho agresivní politiku, mohlo by to mít vážné důsledky pro mezinárodní právo a bezpečnost. „Svět může příliš mnoho ztratit, pokud se Rusku dovolí prosazovat přístup ‚kdo má sílu, může všechno‘,“ prohlásil ministr.

Deník Washington Post nedávno uvedl, že Trump minulý týden telefonicky hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, aby jej varoval před eskalací konfliktu. Bývalý prezident, který se do prezidentské funkce vrací ve věku 78 let, dlouhodobě vyjadřuje smíšené postoje k ruskému vedení. Na jedné straně často vyjadřoval obdiv Putinovi, na druhé straně se opakovaně vysmíval rozsáhlé americké finanční pomoci Ukrajině, která dosáhla 175 miliard dolarů.

Trump rovněž v minulosti prohlašoval, že by byl schopen ukončit válku na Ukrajině do 24 hodin, avšak žádné podrobnosti k tomuto tvrzení zatím nepředložil.